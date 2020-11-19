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Проект двухуровневой развязки на Матвеевке решили переделать спустя 8 лет

Документы разрабатывали еще в 2012 году, сейчас власти заказали новые геодезические исследования

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Пока сроки строительства развязки неизвестны

Пока сроки строительства развязки неизвестны

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В Новосибирске обновят проект развязки на Матвеевке

В Новосибирске планируют обновить проект двухуровневой транспортной развязки у поселка Матвеевка. Муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило аукцион для геодезических изысканий. Развязка должна появиться на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского в Первомайском районе.

— Это актуализация проекта по Матвеевке для двухуровневой развязки. Практически снова разрабатываем, в 2012 году уже было проектное решение, будем его корректировать, — сообщил НГС директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.

Схема участка, на котором проведут геодезические работы

Схема участка, на котором проведут геодезические работы

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Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчик должен создать инженерно-топографический план участка площадью в 21,13 га и согласовать его с МБУ «Геофонд». Также ему предстоит сделать съемку проезжей части и предоставить отчет. Такие же работы он должен будет выполнить для магистрали от Красного проспекта до границы города. Максимальная стоимость работ — 666 тысяч 540 рублей. На основе этих изысканий специалисты внесут изменения в проект развязки.

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На развязке предусмотрены несколько съездов и заездов

На развязке предусмотрены несколько съездов и заездов

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Подрядчик должен выполнить работы до 30 декабря 2020 года, электронный аукцион проведут 24 ноября. В сроках проведения дорожно-строительных работ, проектирования и эксплуатации указаны 2022–2023 годы. НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, чтобы выяснить, когда начнется строительство развязки.

О строительстве развязки впервые объявили в 2012 году. Работы планировали выполнить в течение двух лет. В том же году стало известно, что проект развязки подготовило одно из муниципальных предприятий.

Ранее НГС изучил, где еще в городе могут появиться огромные развязки до 2030 года.

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МатвеевкаПервомайский районразвязка
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