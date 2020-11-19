Проект двухуровневой развязки на Матвеевке решили переделать спустя 8 лет

Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчик должен создать инженерно-топографический план участка площадью в 21,13 га и согласовать его с МБУ «Геофонд». Также ему предстоит сделать съемку проезжей части и предоставить отчет. Такие же работы он должен будет выполнить для магистрали от Красного проспекта до границы города. Максимальная стоимость работ — 666 тысяч 540 рублей. На основе этих изысканий специалисты внесут изменения в проект развязки.