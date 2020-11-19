Проект двухуровневой развязки на Матвеевке решили переделать спустя 8 лет

В Новосибирске обновят проект развязки на Матвеевке
В Новосибирске планируют обновить проект двухуровневой транспортной развязки у поселка Матвеевка. Муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило аукцион для геодезических изысканий. Развязка должна появиться на пересечении Старого шоссе и улицы Одоевского в Первомайском районе.
— Это актуализация проекта по Матвеевке для двухуровневой развязки. Практически снова разрабатываем, в 2012 году уже было проектное решение, будем его корректировать, — сообщил НГС директор МУП «УЗСПТС» Александр Мысик.
Согласно данным с сайта госзакупок, подрядчик должен создать инженерно-топографический план участка площадью в
Подрядчик должен выполнить работы до
О строительстве развязки впервые объявили в 2012 году. Работы планировали выполнить в течение двух лет. В том же году стало известно, что проект развязки подготовило одно из муниципальных предприятий.
Ранее НГС изучил, где еще в городе могут появиться огромные развязки до 2030 года.