Стала известна цена строительства развязки на Матвеевке в Новосибирске — городской бюджет ее не потянет

Строительство развязки на Матвеевке в Новосибирске оценили в два миллиарда
Сегодня, 30 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на строительство транспортной развязки на Матвеевке потребуется около двух миллиардов рублей.
— Сейчас в активной фазе разработка проектно-сметной документации. Эта проблема будет решаться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Пока твердо назвать сроки я не могу. Сроки финансирования до конца не ясны. Мы даже при финансовой поддержке области двухмиллиардное строительство такой развязки не осилим. Безусловно, нужны переговоры с федеральным бюджетом, — сообщил мэр во время выступления на сессии горсовета.
О строительстве развязки впервые объявили в 2012 году. Вскоре был подготовлен ее проект. В ноябре прошлого года стало известно, что его планируют обновить. Для этого муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило конкурс на геодезические изыскания.