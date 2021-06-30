30 июня среда
СЕЙЧАС +16°С
Пробки 4/10
usd 72.37
eur 86.20
Тема дняСитуация с ковидом ухудшается или нет? Прямой эфир

Все новости

Все новости

Стала известна цена строительства развязки на Матвеевке в Новосибирске — городской бюджет ее не потянет

Новосибирск попросит финансирования у федерального бюджета

1 611
22Обсудить

Поделиться

Строительство новой развязки планируют уже девять лет

Строительство новой развязки планируют уже девять лет

Поделиться

Строительство развязки на Матвеевке в Новосибирске оценили в два миллиарда

Сегодня, 30 июня, мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что на строительство транспортной развязки на Матвеевке потребуется около двух миллиардов рублей.

— Сейчас в активной фазе разработка проектно-сметной документации. Эта проблема будет решаться в рамках проекта «Академгородок 2.0». Пока твердо назвать сроки я не могу. Сроки финансирования до конца не ясны. Мы даже при финансовой поддержке области двухмиллиардное строительство такой развязки не осилим. Безусловно, нужны переговоры с федеральным бюджетом, — сообщил мэр во время выступления на сессии горсовета.

О строительстве развязки впервые объявили в 2012 году. Вскоре был подготовлен ее проект. В ноябре прошлого года стало известно, что его планируют обновить. Для этого муниципальное предприятие «УЗСПТС» объявило конкурс на геодезические изыскания.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МатвеевкаПервомайский районтранспортная развязка
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (22)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...