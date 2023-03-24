Развязка на Матвеевке подорожала в пять раз: в бюджете денег на нее нет до 2027 года

Стоимость строительства двухуровневой развязки у станции Матвеевка в Новосибирске выросла с двух до десяти миллиардов рублей. В областном бюджете до 2027 года средства на работы не заложены. Об этом корреспонденту НГС сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Сейчас документы на строительство развязки в Первомайском районе рассматривает Главгосэкспертиза. Заключение по объекту планируют получить во втором квартале 2023 года.
— Стоимость реализации объекта в соответствии со сметной документацией оценивается в 10,68 миллиарда рублей и будет уточняться по результатам проверки Государственной экспертизы, — сообщили в пресс-центре.
На работы потребуются средства из федерального и областного бюджетов. По проекту строительство займет 3,5 года.
— В настоящее время программой дорожной деятельности Новосибирской области на период с 2023 по 2027 год, утвержденной приказом Минтранса Новосибирской области, финансирование объекта на период 2023–2027 годы не предусмотрено, — добавили в мэрии.
Аукцион на строительство объявят после того, как проект пройдет экспертизу, а из бюджетов на работы выделят необходимые средства.
О планах строительства развязки в Первомайском районе стало известно в 2012 году. В конце 2021 года власти начали искать подрядчика, который сможет обновить проект. На это выделили почти 50 миллионов рублей. В том же году стоимость строительства оценивали в
В феврале 2022 года мэр Анатолий Локоть заявил, что документы должны разработать в конце квартала.
— Тогда мы будем иметь основание приступать к строительству. Возможности такие есть. Это очень реальный, близкий к реализации проект в ближайшее время, — заявил глава города.
Уже в сентябре прошлого года в мэрии сообщили, что строительство объекта запланировано на 2023 год.
Накануне стало известно, что в Первомайском районе отремонтируют дорогу до роддома. Там обновят покрытие и установят пандусы.