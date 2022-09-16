Мэрия назвала сроки строительства развязки на Матвеевке в Новосибирске
К работам планируют приступить в 2023 году
Строительство транспортной развязки в районе железнодорожной станции Матвеевка в Новосибирске планируют начать в 2023 году. Предполагается, что работы продлятся 3,5 года.
В этом году документы для строительства отправили на корректировку. Сейчас выполнены инженерные изыскания для обновления проекта, исправлены основные разделы. Специалисты ведут работы по разработке системы подключения развязки к системе водоотведения.
— В соответствии с планом мероприятий от 30.11.2021, утвержденным заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, начало строительства объекта запланировано на 2023 год, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Стоимость строительства развязки станет известна после того, как обновленный проект одобрит Главгосэкспертиза. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска отметили, что сроки работ зависят от наличия бюджетных средств.
О строительстве развязки впервые объявил в 2012 году бывший мэр Владимир Городецкий. Проект подготовили, но решили обновить в ноябре 2020 года. В прошлом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что строительство обойдется в