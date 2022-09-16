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Мэрия назвала сроки строительства развязки на Матвеевке в Новосибирске

К работам планируют приступить в 2023 году

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Планы по строительству развязки появились в 2012 году

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Строительство транспортной развязки в районе железнодорожной станции Матвеевка в Новосибирске планируют начать в 2023 году. Предполагается, что работы продлятся 3,5 года.

В этом году документы для строительства отправили на корректировку. Сейчас выполнены инженерные изыскания для обновления проекта, исправлены основные разделы. Специалисты ведут работы по разработке системы подключения развязки к системе водоотведения.

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Развязку построят на пересечении улицы Одоевского и Старого шоссе

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— В соответствии с планом мероприятий от 30.11.2021, утвержденным заместителем председателя Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным, начало строительства объекта запланировано на 2023 год, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Стоимость строительства развязки станет известна после того, как обновленный проект одобрит Главгосэкспертиза. В департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска отметили, что сроки работ зависят от наличия бюджетных средств.

О строительстве развязки впервые объявил в 2012 году бывший мэр Владимир Городецкий. Проект подготовили, но решили обновить в ноябре 2020 года. В прошлом году мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что строительство обойдется в 2 миллиарда рублей, поэтому потребуются средства из федерального бюджета.

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