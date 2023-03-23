Дорогу до роддома на Первомайке отремонтируют на участке в 3 километра

В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит проект для ремонта дороги до роддома
По информации с сайта госзакупок, торги объявило Управление дорожного строительства Новосибирска. Подрядчик должен разработать проект ремонта от улицы Первомайской до роддома
— Предусмотреть ремонт покрытия примыканий, заездных карманов на остановках общественного транспорта, парковочных карманов. Предусмотреть устройство пандусов в местах расположения пешеходных переходов, — так в документах перечислены работы, которые должны предусмотреть проектом.
Подрядчик должен выполнить работу в период с 17 по 28 апреля.
Ранее стало известно, что к осени в Новосибирске собираются отремонтировать участки на 19 дорогах. Общая стоимость работ превысила 663 миллиона рублей. Показываем на карте, где пройдут работы.