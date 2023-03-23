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Дорогу до роддома на Первомайке отремонтируют на участке в 3 километра

Там заменят покрытие и установят пандусы

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Сроки самого ремонта дороги станут известны после подготовки проекта

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В Новосибирске ищут подрядчика, который подготовит проект для ремонта дороги до роддома № 7 в Первомайском районе. За работу готовы заплатить 2,5 миллиона рублей.

По информации с сайта госзакупок, торги объявило Управление дорожного строительства Новосибирска. Подрядчик должен разработать проект ремонта от улицы Первомайской до роддома № 7. Протяженность участка составит примерно 3,37 километра.

— Предусмотреть ремонт покрытия примыканий, заездных карманов на остановках общественного транспорта, парковочных карманов. Предусмотреть устройство пандусов в местах расположения пешеходных переходов, — так в документах перечислены работы, которые должны предусмотреть проектом.

Подрядчик должен выполнить работу в период с 17 по 28 апреля.

Ранее стало известно, что к осени в Новосибирске собираются отремонтировать участки на 19 дорогах. Общая стоимость работ превысила 663 миллиона рублей. Показываем на карте, где пройдут работы.

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