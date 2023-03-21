В Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог к осени — показываем улицы на карте

В Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог в городе к осени. Три лота появилось на сайте госзакупок общей стоимостью более 663 миллионов рублей.



Согласно сайту госзакупок, «Управление дорожного строительства» города проводит три аукциона на выполнение работ по ремонту дорог с усовершенствованным типом покрытия. Срок исполнения всех трех контрактов — 31 августа этого года.