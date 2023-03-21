В Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог к осени — показываем улицы на карте

В Новосибирске планируют отремонтировать 19 дорог в городе к осени. Три лота появилось на сайте госзакупок общей стоимостью более 663 миллионов рублей.
Согласно сайту госзакупок, «Управление дорожного строительства» города проводит три аукциона на выполнение работ по ремонту дорог с усовершенствованным типом покрытия. Срок исполнения всех трех контрактов —
По договору подрядчик должен выполнить ремонт дорог на улицах Салтыкова-Щедрина, Падунской, Светлановской, Курчатова, Новая Заря, Танковой, Писемского, Флотской, Гидромонтажной, Сибревкома. За их ремонт готовы заплатить более 203 миллионов рублей.
По второму контракту ремонт будут проводить на улицах Титова, Толмачевской, Карла Либкнехта, Бориса Богаткова, Пролетарской, Лескова за более чем 228 миллионов рублей.
В третьем договоре указаны улицы Шекспира, Трикотажная и Гусинобродское шоссе. На их ремонт потратят более 231 миллиона рублей.
НГС направил запрос в мэрию города, чтобы узнать, с каким усовершенствованным типом покрытия будут ремонтировать дороги.
Мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на