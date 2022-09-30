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Мэрия Новосибирска составила 5-летний план по ремонту дорог. Смотрим, что сделают и за сколько

Показываем на картинках, какие магистрали собираются привести в порядок

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В плане заложен ремонт 5 миллионов квадратных метров дорог

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Мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на 5-летний период. Работы проведут на крупных магистралях города.

— С 2023 по 2027 год на территории города необходимо отремонтировать 351 объект на сумму 20,5 миллиарда рублей в объеме 5 миллионов квадратных метров, — сообщили в пресс-центре мэрии.

Если городу выделят достаточно денег, за 5 лет удастся отремонтировать более 540 километров дорог.

Так, в Центральном округе планируют отремонтировать улицы Дуси Ковальчук, Ипподромскую, Кропоткина. В Октябрьском районе — Кирова, Большевистскую и Выборную. В Ленинском — улицы Титова, 2-ю Станционную, Котовского.

В Кировском районе — Советское шоссе, Бугринский мост и улицу Мира. В Первомайском — Героев Революции, Одоевского, Твардовского. В Калининском — Богдана Хмельницкого, Учительскую и Тайгинскую, в Дзержинском — проспект Дзержинского, улицу Кошурникова и Гусинобродское шоссе. В Советском районе ремонт запланирован на проспекте Строителей, дамбе ГЭС и Софийской.

Показываем, сколько квадратных метров планируют отремонтировать в каждом районе и сколько это будет стоить.

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Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирской области также отремонтируют участки Чуйского тракта, трассы «Сибирь» и «Иртыш». На это направят более 1 миллиарда рублей.

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