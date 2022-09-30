Мэрия Новосибирска составила
5-летний план по ремонту дорог. Смотрим, что сделают и за сколько
Показываем на картинках, какие магистрали собираются привести в порядок
Мэрия Новосибирска представила план ремонта городских дорог на
— С 2023 по 2027 год на территории города необходимо отремонтировать
Если городу выделят достаточно денег, за 5 лет удастся отремонтировать более 540 километров дорог.
Так, в Центральном округе планируют отремонтировать улицы Дуси Ковальчук, Ипподромскую, Кропоткина. В Октябрьском районе — Кирова, Большевистскую и Выборную. В Ленинском — улицы Титова,
В Кировском районе — Советское шоссе, Бугринский мост и улицу Мира. В Первомайском — Героев Революции, Одоевского, Твардовского. В Калининском — Богдана Хмельницкого, Учительскую и Тайгинскую, в Дзержинском — проспект Дзержинского, улицу Кошурникова и Гусинобродское шоссе. В Советском районе ремонт запланирован на проспекте Строителей, дамбе ГЭС и Софийской.
Показываем, сколько квадратных метров планируют отремонтировать в каждом районе и сколько это будет стоить.
Ранее стало известно, что в этом году в Новосибирской области также отремонтируют участки Чуйского тракта, трассы «Сибирь» и «Иртыш». На это направят более