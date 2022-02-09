6 километров Чуйского тракта отремонтируют под Новосибирском

В Искитимском районе Новосибирской области отремонтируют 6 километров Чуйского тракта. Аукцион на работы объявил «Сибуправтодор».
По данным сайта госзакупок, работы выполнят на участке с
— На участке Чуйского тракта запланированы работы по замене покрытия дорожной одежды, модернизации системы водоотвода, укреплению обочин, замене барьерного ограждения и дорожных знаков, нанесению разметки, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».
В районе села Лебедевка проезжую часть расширят до 4 метров и обустроят переходно-скоростную полосу. Также на участке заменят светофор.
Работы выполнят в период с 1 мая по 20 сентября 2022 года.
Ранее «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт трассы «Иртыш» за 1 миллиард рублей. Мы показывали на карте участки, которые обновят.