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6 километров Чуйского тракта отремонтируют под Новосибирском

Один из участков расширят до четырех полос

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Чуйский тракт проходит через Алтайский край и Республику Алтай

Чуйский тракт проходит через Алтайский край и Республику Алтай

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В Искитимском районе Новосибирской области отремонтируют 6 километров Чуйского тракта. Аукцион на работы объявил «Сибуправтодор».

По данным сайта госзакупок, работы выполнят на участке с 46-го по 52-й километр. Максимальная стоимость ремонта — 264,4 миллиона рублей.

— На участке Чуйского тракта запланированы работы по замене покрытия дорожной одежды, модернизации системы водоотвода, укреплению обочин, замене барьерного ограждения и дорожных знаков, нанесению разметки, — сообщили НГС в пресс-службе «Сибуправтодора».

В районе села Лебедевка проезжую часть расширят до 4 метров и обустроят переходно-скоростную полосу. Также на участке заменят светофор.

Работы выполнят в период с 1 мая по 20 сентября 2022 года.

Ранее «Сибуправтодор» объявил аукцион на ремонт трассы «Иртыш» за 1 миллиард рублей. Мы показывали на карте участки, которые обновят.

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