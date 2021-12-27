Федеральную трассу отремонтируют за 1 млрд рублей — карта участков в НСО

«Сибуправтодор» объявил два аукциона на ремонт участков трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.

Один из них находится в Барабинском районе, второй — на выезде из Новосибирска в районе Пашинского шоссе на Северном обходе. Общая стоимость работ составляет 1 миллиард 20 миллионов рублей.