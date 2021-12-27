Федеральную трассу отремонтируют за 1 млрд рублей — карта участков в НСО

«Сибуправтодор» объявил два аукциона на ремонт участков трассы
Один из них находится в Барабинском районе, второй — на выезде из Новосибирска в районе Пашинского шоссе на Северном обходе. Общая стоимость работ составляет 1 миллиард 20 миллионов рублей.
По данным сайта госзакупок, за работы на Северном обходе готовы заплатить 493,8 миллиона рублей. Протяженность ремонта — 10,23 км с
На ремонт дороги в Барабинском районе выделили 526,3 миллиона рублей. Работы выполнят на участке трассы «Иртыш» с
В следующем году в Новосибирске планируют отремонтировать дороги на 13 участках. На работы потратят более 400 миллионов рублей. Рассказываем, что известно о подрядчиках.