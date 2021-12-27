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Федеральную трассу отремонтируют за 1 млрд рублей — карта участков в НСО

Работы завершат в 2023 году

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Общая длина участков ремонта — <nobr class="_">26,212 км</nobr>

Общая длина участков ремонта — 26,212 км

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«Сибуправтодор» объявил два аукциона на ремонт участков трассы Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области.

Один из них находится в Барабинском районе, второй — на выезде из Новосибирска в районе Пашинского шоссе на Северном обходе. Общая стоимость работ составляет 1 миллиард 20 миллионов рублей.

По данным сайта госзакупок, за работы на Северном обходе готовы заплатить 493,8 миллиона рублей. Протяженность ремонта — 10,23 км с 50-го км по 60-й км трассы. На дороге сделают новое покрытие, установят сигнальные столбики, барьерные ограждения, дорожные знаки. На дороге нанесут разметку с термопластиком. Работы должны начать 15 мая 2022 года и закончить 15 октября.

На ремонт дороги в Барабинском районе выделили 526,3 миллиона рублей. Работы выполнят на участке трассы «Иртыш» с 1146-го по 1162-й км, общая протяженность — 15,982 км. Подрядчик должен обустроить верхний слой покрытия, обочины, отремонтировать водопропускные трубы. На трассе установят сигнальные столбики, барьеры, освещение, дорожные знаки, обустроят тротуары и нанесут разметку. Работы проведут с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023 года.

В следующем году в Новосибирске планируют отремонтировать дороги на 13 участках. На работы потратят более 400 миллионов рублей. Рассказываем, что известно о подрядчиках.

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