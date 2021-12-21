Ремонтом 13 дорог в Новосибирске займутся три подрядчика — что о них известно

В Новосибирске выбрали подрядчиков, которые отремонтируют 13 участков улиц в разных районах в 2022 году.

На дорогах обустроят новое покрытие и выполнят благоустройство, общая стоимость всех работ составляет 412,1 миллиона рублей, средства выделят из регионального бюджета. Рассказываем, что известно о победителях торгов.

Аукцион на ремонт Обской, Ядринцевской, Нарымской, Шевченко, Вересаева и Нахимова выиграла компания «Дорстройфлот». Она снизила цену работ с 138,3 миллиона рублей до 137,6. Также в торгах участвовали фирмы «Стс-Плюс», «Вертикаль» и «Стройдор2015». Ремонт должны завершить до 26 августа 2022 года.

