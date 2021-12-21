Ремонтом 13 дорог в Новосибирске займутся три подрядчика — что о них известно

В Новосибирске выбрали подрядчиков, которые отремонтируют 13 участков улиц в разных районах в 2022 году.
На дорогах обустроят новое покрытие и выполнят благоустройство, общая стоимость всех работ составляет 412,1 миллиона рублей, средства выделят из регионального бюджета. Рассказываем, что известно о победителях торгов.
Аукцион на ремонт Обской, Ядринцевской, Нарымской, Шевченко, Вересаева и Нахимова выиграла компания «Дорстройфлот». Она снизила цену работ с 138,3 миллиона рублей до 137,6. Также в торгах участвовали фирмы «Стс-Плюс», «Вертикаль» и «Стройдор2015». Ремонт должны завершить до 26 августа 2022 года.
Компанию «Дорстройфлот» зарегистрировали в мае 2007 года. Единственный учредитель — Илья Никитин. Фирма выигрывала 20 госконтрактов, из них 13 — от управления дорожного строительства Новосибирска. Например, компания ремонтировала улицы Сибирскую, Сибиряков-Гвардейцев, Вертковскую, Воинскую, Блюхера, Пирогова и Широкую. В 2020 году выручка «Дорстройфлота» составила 144,6 миллиона рублей, чистая прибыль — 37,8 миллиона.
Работы на улицах Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкой выполнит ООО «Перлит-Строй». Кроме него в торгах участвовали ООО «Стс-Плюс», «Дорсиб Плюс» и «Стройдор2015». Фирма отремонтирует дороги за 112,6 миллиона рублей. Начальная максимальная стоимость торгов составляла 113,2 миллиона. Ремонт должны завершить до 12 августа 2022 года.
Компания «Перлит-Строй» начала работу в 2007 году. Выручка в 2020-м составила 336,2 миллиона рублей, чистая прибыль — 3,5 миллиона. Руководитель фирмы — Коля Кулиджанян. В прошлом году он выиграл аукционы на 5 миллионов рублей на вывоз снега в Новосибирске, также «Перлит-Строй» занимается эксплуатацией снегоплавильной станции на улице Широкой. Компания ремонтировала дороги на улицах Ипподромской, Гоголя, Красном проспекте. Фирма Кулиджаняна занималась благоустройством Михайловской набережной.
Торги на ремонт улиц Новогодней, Троллейной, Геодезической и Космической выиграло ООО «Стройсити». Фирма снизила стоимость с 162,7 до 161,9 миллиона рублей. Заявки на участие подавали «Дорсиб Плюс», «Стс-Плюс», «Новосибдорстрой» и «Стройдор2015». Победитель должен завершить ремонт до 26 августа 2022 года.
Компанией «Стройсити» владеет Алиев Техран Аликбер Оглы. Дата основания фирмы — 12 декабря 2006 года. Выручка за прошлый год составила 390,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 546 тысяч. «Стройсити» выигрывал 10 торгов УДС на ремонт или строительство дорог, например, на улице Мясниковой в Калининском районе и Петухова от площади Кирова до Хилокской по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Сегодня, 21 декабря, стало известно, что Новосибирская область получит миллиард рублей на строительство четвертого моста через Обь. Также из федерального бюджета выделят деньги на ремонт муниципальных и региональных дорог.
На прошлой неделе в Новосибирске завершили реконструкции площади Лыщинского. Посмотрите, как сейчас выглядит эта развязка у строящейся ледовой арены.