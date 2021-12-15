В Новосибирске завершили реконструкцию площади Лыщинского — 10 кадров с оживленных дорог

В Новосибирске завершили большую часть реконструкции площади Лыщинского у Октябрьского моста. На прилегающих дорогах расширили полосы движения, также рядом установили новые павильоны для общественного транспорта и разместили островки безопасности.
Сегодня, 15 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание о реконструкции площади. На месте побывала и фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Посмотрите на ее снимках, как выглядит этот участок.
По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану Яковлевичу и Евгению Ивановичу Дингесам. В 2020 году выручка фирмы составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 115,4 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» занимался строительством дороги в Кольцово, реконструкцией трассы Инская — Барышево — Садовод и укладывала асфальт на улице Кошурникова.
Летом стало известно, что строительство ледовой арены отстает от графика. При этом власти утверждают, что успеют сдать объект к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В ситуации разбиралась корреспондент НГС Маша Вьюн.