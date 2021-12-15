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В Новосибирске завершили реконструкцию площади Лыщинского — 10 кадров с оживленных дорог

На работы потратили около 1 миллиарда рублей

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Реконструкцию площади Лыщинского проводят для того, чтобы было удобней добраться до новой ледовой арены

Реконструкцию площади Лыщинского проводят для того, чтобы было удобней добраться до новой ледовой арены

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В Новосибирске завершили большую часть реконструкции площади Лыщинского у Октябрьского моста. На прилегающих дорогах расширили полосы движения, также рядом установили новые павильоны для общественного транспорта и разместили островки безопасности.

Сегодня, 15 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание о реконструкции площади. На месте побывала и фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Посмотрите на ее снимках, как выглядит этот участок.

Проезжую часть улицы Немировича-Данченко расширили до 8 полос, улицы Блюхера — до 7. На самой площади — 6 полос движения

Проезжую часть улицы Немировича-Данченко расширили до 8 полос, улицы Блюхера — до 7. На самой площади — 6 полос движения

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Общая стоимость работ составила примерно 1 миллиард рублей. В будущем здесь планируют установить надземный переход стоимостью примерно в 250 миллионов. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Общая стоимость работ составила примерно 1 миллиард рублей. В будущем здесь планируют установить надземный переход стоимостью примерно в 250 миллионов. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

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Подрядчиком работ стала компания «Дорсиб Плюс»

Подрядчиком работ стала компания «Дорсиб Плюс»

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По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Дорсиб плюс» принадлежит Ивану Яковлевичу и Евгению Ивановичу Дингесам. В 2020 году выручка фирмы составила 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль — 115,4 миллиона. Ранее «Дорсиб плюс» занимался строительством дороги в Кольцово, реконструкцией трассы Инская — Барышево — Садовод и укладывала асфальт на улице Кошурникова.

Всего на площади уложили <nobr class="_">34 000 кв. м</nobr> асфальта. Из них после проверки нашли недостатки на участке в 8000 кв. м. Подрядчик переделал работу, но повторная проверка нашла недостатки на 3000 кв. м. Они не влияют на безопасность движения

Всего на площади уложили 34 000 кв. м асфальта. Из них после проверки нашли недостатки на участке в 8000 кв. м. Подрядчик переделал работу, но повторная проверка нашла недостатки на 3000 кв. м. Они не влияют на безопасность движения

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— Сделан тщательный анализ уложенного асфальта. Положительные везде результаты за исключением небольшого участка. На следующий год за свои деньги в апреле будет переделывать, — рассказал Анатолий Локоть

— Сделан тщательный анализ уложенного асфальта. Положительные везде результаты за исключением небольшого участка. На следующий год за свои деньги в апреле будет переделывать, — рассказал Анатолий Локоть

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На площади установили шесть новых остановочных павильонов. Каждый из них стоит около 1 миллиона рублей

На площади установили шесть новых остановочных павильонов. Каждый из них стоит около 1 миллиона рублей

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В следующем году на дорогу нанесут разметку с использованием термопластика

В следующем году на дорогу нанесут разметку с использованием термопластика

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На площади планируют убрать рекламные конструкции перед чемпионатом

На площади планируют убрать рекламные конструкции перед чемпионатом

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В следующем году начнется ремонт дороги на проспекте Карла Маркса

В следующем году начнется ремонт дороги на проспекте Карла Маркса

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Летом стало известно, что строительство ледовой арены отстает от графика. При этом власти утверждают, что успеют сдать объект к Молодежному чемпионату мира по хоккею в 2023 году. В ситуации разбиралась корреспондент НГС Маша Вьюн.

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