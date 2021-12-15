В Новосибирске завершили реконструкцию площади Лыщинского — 10 кадров с оживленных дорог

В Новосибирске завершили большую часть реконструкции площади Лыщинского у Октябрьского моста. На прилегающих дорогах расширили полосы движения, также рядом установили новые павильоны для общественного транспорта и разместили островки безопасности.

Сегодня, 15 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание о реконструкции площади. На месте побывала и фотокорреспондент НГС Алина Скитович. Посмотрите на ее снимках, как выглядит этот участок.