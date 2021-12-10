13 улиц отремонтируют в Новосибирске в 2022 году — смотрите на карте, где они находятся

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило три аукциона на ремонт дорог, который проведут в 2022 году. За работы, которые выполнят на 13 улицах города, готовы заплатить 414,4 миллиона рублей из областного бюджета.
Всего власти объявили три аукциона на ремонт. В первом содержится информация о ремонте улиц Новогодней, Троллейной, Геодезической и Космической. В другом — Орджоникидзе, Добролюбова и Донецкой. В третьем — Обской, Ядринцевской, Нарымской, Шевченко, Вересаева и Нахимова. Точные участки не указаны.
На магистралях исправят продольное и поперечное покрытие, зальют новый слой из битумоминеральной смеси, сделают слой из литого асфальтобетона. Смотровые колодцы и ливневки поднимут до уровня верха покрытия, также на дороги нанесут разметку и установят освещение.
Электронные аукционы проведут 17 декабря. Работы должны завершить до 26 августа 2022 года.
На этой неделе в Новосибирске более 10 автомобилей пробили колеса на Димитровском мосту. Мы составили инструкцию о том, как взыскать компенсацию за ущерб в такой ситуации.
В декабре в Новосибирской области завершили реконструкцию трассы Новосибирск — Кочки — Павлодар. Посмотрите в фоторепортаже, как она изменилась.