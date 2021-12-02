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Завершена реконструкция дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. Смотрите фоторепортаж с открытия

Работы шли около четырех лет. Показываем, что сделали за это время

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Глобальная реконструкция дороги стала первой в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новосибирской области

Глобальная реконструкция дороги стала первой в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории Новосибирской области

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Сегодня, 2 декабря, в Новосибирской области открыли автодорогу К-17р на участке Новосибирск — Ярково. Заказчиком выступило ГКУ НСО ТУАД, генеральным подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор».

Реконструкция прошла в четыре этапа. Сначала работы шли на действующей дороге от Новосибирска до въезда в поселок Верх-Тула. Затем был построен прямой участок в обход поселка, на третьем этапе проведена реконструкция прямого участка дороги длиной 4,5 километра. На заключительном четвертом этапе сделали обход села Ярково. Работы стартовали в 2017 году со второго этапа

Реконструкция прошла в четыре этапа. Сначала работы шли на действующей дороге от Новосибирска до въезда в поселок Верх-Тула. Затем был построен прямой участок в обход поселка, на третьем этапе проведена реконструкция прямого участка дороги длиной 4,5 километра. На заключительном четвертом этапе сделали обход села Ярково. Работы стартовали в 2017 году со второго этапа

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В ходе второго, самого масштабного этапа построили больше 7 километров трассы, мост через реку длиной 55 метров, транспортную развязку с путепроводом, шесть водопропускных труб, поворотные съезды в поселки Верх-Тула и имени Крупской, перехватывающую парковку большегрузного транспорта площадью 40 тысяч кв. м, пункт весового контроля.

Заявляют, что новая магистраль соответствует всем современным стандартам

Заявляют, что новая магистраль соответствует всем современным стандартам

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В ходе третьего этапа дорогу расширили без изменения ее траектории. На протяжении работ автомобильное движение не останавливали. Работы этапа завершили досрочно — в 2020 году.

Новая дорога появилась на месте кустарных теплиц

Новая дорога появилась на месте кустарных теплиц

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В ближайших планах — приступить к первому этапу. На участке от Новосибирска до въезда в поселок Верх-Тула построят двухуровневую развязку в месте пересечения с федеральной трассой Р-254 «Иртыш».

До реконструкции дорога была двухполосной: по одной полосе шириной 4,5 метра в каждую сторону. После реконструкции число полос увеличили до четырех, ширина проезжей части в каждую сторону составила 7,5 метра. Потоки движения разделили

До реконструкции дорога была двухполосной: по одной полосе шириной 4,5 метра в каждую сторону. После реконструкции число полос увеличили до четырех, ширина проезжей части в каждую сторону составила 7,5 метра. Потоки движения разделили

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Проект четвертого этапа — строительство дороги в обход села Ярового — уже прошел экспертизу.

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АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, его выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. В портфеле компании — 1152 государственных контракта на общую сумму 127 миллиардов рублей.

В середине ноября стало известно, что в Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской. Власти оказались недовольны качеством работ. На участке работает также «Новосибирскавтодор».

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реконструкция дороги«Новосибирскавтодор»
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