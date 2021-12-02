Завершена реконструкция дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. Смотрите фоторепортаж с открытия

Реконструкция прошла в четыре этапа. Сначала работы шли на действующей дороге от Новосибирска до въезда в поселок Верх-Тула. Затем был построен прямой участок в обход поселка, на третьем этапе проведена реконструкция прямого участка дороги длиной 4,5 километра. На заключительном четвертом этапе сделали обход села Ярково. Работы стартовали в 2017 году со второго этапа

Фото: Александр Ощепков Поделиться









