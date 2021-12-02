Завершена реконструкция дороги Новосибирск — Кочки — Павлодар. Смотрите фоторепортаж с открытия

Сегодня, 2 декабря, в Новосибирской области открыли автодорогу К-17р на участке Новосибирск — Ярково. Заказчиком выступило ГКУ НСО ТУАД, генеральным подрядчиком стало АО «Новосибирскавтодор».
В ходе второго, самого масштабного этапа построили больше 7 километров трассы, мост через реку длиной 55 метров, транспортную развязку с путепроводом, шесть водопропускных труб, поворотные съезды в поселки Верх-Тула и имени Крупской, перехватывающую парковку большегрузного транспорта площадью 40 тысяч кв. м, пункт весового контроля.
В ходе третьего этапа дорогу расширили без изменения ее траектории. На протяжении работ автомобильное движение не останавливали. Работы этапа завершили досрочно — в 2020 году.
В ближайших планах — приступить к первому этапу. На участке от Новосибирска до въезда в поселок Верх-Тула построят двухуровневую развязку в месте пересечения с федеральной трассой Р-254 «Иртыш».
Проект четвертого этапа — строительство дороги в обход села Ярового — уже прошел экспертизу.
АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, его выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. В портфеле компании — 1152 государственных контракта на общую сумму 127 миллиардов рублей.
В середине ноября стало известно, что в Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской. Власти оказались недовольны качеством работ. На участке работает также «Новосибирскавтодор».