16 ноября вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 5/10
usd 72.27
eur 82.77
Тема дняКак обходят ковидные запреты? Идеи бизнесменов
Все новости
Все новости

В Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской

Власти недовольны ремонтом тротуаров и бортовыми камнями

201
3Обсудить

Поделиться

Ремонтом занималась компания «Новосибирскавтодор»

Ремонтом занималась компания «Новосибирскавтодор»

Поделиться

В Новосибирске ремонт дороги на улице Волочаевской задерживается на полтора месяца. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Власти предъявили претензии в части организации производства работ. По данным мэрии, на месте дорожных работ отсутствовали ограждения, не был обеспечен безопасный проход. Также в администрации города сообщили, что качество производства работ по тротуарам и бортовым камням не соответствует заявленному.

В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснили, что ремонт улицы Волочаевской должен был быть завершен 1 сентября. Работы выполнялись в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги». Как уточнили в пресс-службе мэрии, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор» на сумму 125 тысяч рублей.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Юрий Бондаренко. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников 2732 человек. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму 127 млрд рублей.

Сегодня на Волочаевской продолжается ремонт

Сегодня на Волочаевской продолжается ремонт

Поделиться

— В настоящее время подрядной организацией завершены работы по ремонту проезжей части улицы Волочаевской по прямому ходу, нанесению разметки, установке бортовых камней. Также выполнены работы по ремонту тротуаров в объеме порядка 65%, — рассказали в мэрии Новосибирска о состоянии ремонта на прошлой неделе.

О том, как на Волочаевской ремонтируют тротуары в снег, также сообщили в группе во «ВКонтакте» «АСТ-54». Им прислали видео, как дорожники укладывают асфальт 11 ноября.

Мы направили запрос в компанию «Новосибирскавтодор».

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко изучил ГОСТы и поговорил с доктором технических наук Владимиром Ефименко о том, можно ли класть асфальт в снег.

Строительная организация «Новосибирскавтодор» также занимается ремонтом улицы Ватутина. О качестве ремонта на Ватутина вы можете прочесть в обзоре НГС.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

БКДВолочаевскаядорога
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...