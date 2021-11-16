В Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской

В Новосибирске ремонт дороги на улице Волочаевской задерживается на полтора месяца. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.

Власти предъявили претензии в части организации производства работ. По данным мэрии, на месте дорожных работ отсутствовали ограждения, не был обеспечен безопасный проход. Также в администрации города сообщили, что качество производства работ по тротуарам и бортовым камням не соответствует заявленному.



В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснили, что ремонт улицы Волочаевской должен был быть завершен 1 сентября . Работы выполнялись в рамках федеральной программы «Безопасные качественные дороги». Как уточнили в пресс-службе мэрии, контракт был заключен с компанией «Новосибирскавтодор» на сумму 125 тысяч рублей.

