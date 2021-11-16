В Новосибирске на полтора месяца задержали ремонт улицы Волочаевской

В Новосибирске ремонт дороги на улице Волочаевской задерживается на полтора месяца. Об этом рассказали в мэрии Новосибирска.
Власти предъявили претензии в части организации производства работ. По данным мэрии, на месте дорожных работ отсутствовали ограждения, не был обеспечен безопасный проход. Также в администрации города сообщили, что качество производства работ по тротуарам и бортовым камням не соответствует заявленному.
В Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска пояснили, что ремонт улицы Волочаевской должен был быть завершен
АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году. Генеральный директор компании — Юрий Бондаренко. «Новосибирскавтодор» — одна из самых крупных компаний по строительству и ремонту дорог в Новосибирске. Там, по данным «Контур.Фокуса», зарегистрировано сотрудников 2732 человек. Выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. За время существования компания заключила 1155 контрактов с государством на сумму
— В настоящее время подрядной организацией завершены работы по ремонту проезжей части улицы Волочаевской по прямому ходу, нанесению разметки, установке бортовых камней. Также выполнены работы по ремонту тротуаров в объеме порядка 65%, — рассказали в мэрии Новосибирска о состоянии ремонта на прошлой неделе.
О том, как на Волочаевской ремонтируют тротуары в снег, также сообщили в группе во «ВКонтакте» «
Мы направили запрос в компанию «Новосибирскавтодор».
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко изучил ГОСТы и поговорил с доктором технических наук Владимиром Ефименко о том, можно ли класть асфальт в снег.
Строительная организация «Новосибирскавтодор» также занимается ремонтом улицы Ватутина. О качестве ремонта на Ватутина вы можете прочесть в обзоре НГС.