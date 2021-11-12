Почему дорожники кладут асфальт прямо в снег и даже не скрывают этого. Простое объяснение

Асфальтобетонные смеси бывают горячими, теплыми и холодными, в них добавляются различные полимерные материалы, температуропонижающие добавки при работе в холода — такие смеси прекрасно выдерживают -5 и -10 градусов.

ГОСТ Р 58831–2020. ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях. Дата введения 2020–05–01. Пункт 8.1.1. Допустимые погодные условия для устройства слоев покрытия из асфальтобетона: работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 °С.

На вид все эти смеси не отличаются, так что, если вы увидели ремонт дороги в холодную погоду, то не спешите жаловаться — вы не знаете, какая там смесь. Если вам действительно интересно — узнайте, кто подрядчик и напишите официальные запросы ему и во властные структуры.

— Сегодня не стоит пугаться того, что идет укладка при наличии снега на окружающей местности. Надо обращаться к производителю работ и уточнять, что за смесь они применяют, иначе можно попасть впросак. Я тоже выезжаю, наблюдаю производство работ. Ну я не пытаюсь качать бицепсами перед рабочими и производителями работ. Разделять мнение обывателей о том, что так делать нельзя, нужно очень осторожно, не ведитесь на то, что было принято 10 лет назад, — объясняет Владимир Ефименко.