Почему дорожники кладут асфальт прямо в снег и даже не скрывают этого. Простое объяснение

В Новосибирске эксперты одобрили ремонт дорог во время дождя и снега
Запоздавший дорожно-строительный сезон в Новосибирске продолжается даже сейчас — подрядчики пытаются доделать свои объекты, поскольку оставлять «вскрытые» дороги в зиму нельзя. Да и по условиям контрактов выделенные деньги нужно освоить до конца года. Горожане тем временем возмущаются, что асфальт кладут в любую погоду — и в дождь, и в снег. Можно ли так делать или асфальт сойдет весной вместе со снегом? Авторедактор НГС Дмитрий Косенко изучил ГОСТы и поговорил с доктором технических наук Владимиром Ефименко.
На что жалуются новосибирцы
В редакцию НГС за последние недели поступило несколько жалоб на странную укладку асфальта в непогоду. Началось всё с ремонта улицы Ленина 31 октября. Затем читатели сообщили о ремонте участка от станции Мочище до Пашинского переезда, а также о дорожных работах на улицах Пирогова и Крылова.
На Блюхера женщина начала снимать на смартфон рабочих, которые укладывали тротуар в непогоду. Присылали еще фото с Блюхера и Одоевского.
Во всех этих случаях не было уточнений, какая использовалась асфальтовая смесь и как готовилось покрытие.
Можно ли класть асфальт в снег и лужи
Давайте разбираться вместе. В этом нам помогут ГОСТ 9128, ГОСТ Р 58831–2020, свод правил СП 78.13330.2012. Все нюансы нам прокомментирует Владимир Ефименко, доктор технических наук и профессор, который заведовал кафедрой «Автомобильные дороги» Томского государственного архитектурно-строительного университета, а сейчас входит в состав редакционной коллегии федерального профильного журнала «Дороги и Мосты».
Асфальтобетонные смеси бывают горячими, теплыми и холодными, в них добавляются различные полимерные материалы, температуропонижающие добавки при работе в холода — такие смеси прекрасно выдерживают -5 и -10 градусов.
ГОСТ Р 58831–2020. ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ. Общие правила устройства при неблагоприятных погодных условиях. Дата введения 2020–05–01. Пункт 8.1.1. Допустимые погодные условия для устройства слоев покрытия из асфальтобетона: работы по устройству асфальтобетонных покрытий следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже минус 10 °С.
На вид все эти смеси не отличаются, так что, если вы увидели ремонт дороги в холодную погоду, то не спешите жаловаться — вы не знаете, какая там смесь. Если вам действительно интересно — узнайте, кто подрядчик и напишите официальные запросы ему и во властные структуры.
— Сегодня не стоит пугаться того, что идет укладка при наличии снега на окружающей местности. Надо обращаться к производителю работ и уточнять, что за смесь они применяют, иначе можно попасть впросак. Я тоже выезжаю, наблюдаю производство работ. Ну я не пытаюсь качать бицепсами перед рабочими и производителями работ. Разделять мнение обывателей о том, что так делать нельзя, нужно очень осторожно, не ведитесь на то, что было принято 10 лет назад, — объясняет Владимир Ефименко.
Действительно, асфальт можно класть и при наличии снега или дождя. Естественно, не на метровый сугроб — покрытие нужно предварительно очистить, продуть, просушить. Если остается небольшое количество влаги — это допустимо.
ГОСТ Р 58831–2020. Пункт 8.1.2. Допускается проведение работ в случае моросящего дождя и слабого снега, на предварительно подготовленный нижележащий слой. На предварительно подгрунтованной поверхности нижележащего слоя не допускается наличие луж и застоя воды. Толщина пленки свободной воды не должна превышать одного миллиметра.
Обычно в холодную погоду верхний слой делают чуть толще, в среднем на 1–2 сантиметра. Это дает возможность качественно его прикатать, пока смесь не остыла.
— Если была толщина слоя 4–5 сантиметров, то его можно укладывать толщиной уже 5–6 сантиметров. Это позволяет укатывать асфальтобетонную смесь в течение более долгого времени. 4 сантиметра остынут моментально, а для 6 сантиметров уже появится какой-то временной запас — каток больше раз пройдет по одному следу. Если работы производят в два слоя, нижний слой уложили, это, как правило, пористый материал, который обеспечивает мигрирование поверхностной воды в нижние слои. Если смесь нижнего слоя не успела остыть, то можно без подгрунтовки укладывать уже следующий слой, — говорит эксперт.
А что говорят дорожные подрядчики
Таким образом, вопрос сводится к тому, соблюдает ли подрядчик нормативы приготовления смесей и как готовит поверхность перед укладкой. Сами подрядчики, которые работают в холодную погоду, утверждают, что нормативы соблюдают. Так говорят, например, в компании ООО «СТРОЙДОР2015», которая укладывала асфальт при снеге при ремонте улицы Ленина.
— Во-первых, вычистили, трех или четырех разовый розлив (нанесение на дорогу перед укладкой вяжущих материалов, битума или полимер-битума. — Прим. ред.) с продувкой. Смесь асфальтовая особая, узкой фракции, с присадкой, — говорит директор компании Бехбудов Бехбуд Ягуб оглы.
— Конечно, в зимний период асфальтовая смесь другая, не такая, как летом. Есть специальное оборудование, чтобы покрытие было не влажным, есть схемы укладки, — объясняют в диспетчерской «Новосибирскавтодора», который доделывает сейчас улицу Ватутина.
Если сомневаетесь в словах подрядчиков, то можно обратиться к властям или в прокуратуру. Ранее мэр Анатолий Локоть заявлял, что «если по результатам лабораторной экспертизы асфальтовое покрытие не будет соответствовать техническим требованиям, то объект принят не будет». С аналогичными заявлениями выступили и региональные власти, но утверждать, что где-то нарушена технология, можно только после экспертизы.
— Введение полимерных добавок в битум, в асфальтобетонную смесь позволяет увеличить продолжительность производства работ, связанную с понижением температуры воздуха. В каждом отдельном случае в технологию производства работ могут вноситься определенные изменения, — заключает Владимир Ефименко.
Ну и напоследок. Весной я лично проверю состояние всех дорог, которые доделывали в холода, особенно улицу Ленина, по которой езжу каждый день. Вот тогда и посмотрим.
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