Пробили колесо в новосибирской яме? С кого и как побыстрее выбить деньги за ущерб — простая инструкция

Казалось бы, зима, асфальт перестал разрушаться от перепадов температур, ямы худо-бедно заделали после ремонтного сезона. Ан нет, 8 декабря на Димитровском мосту сразу 14 автомобилей повредили колеса в маленькой, но злой ямке. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко составил четкую инструкцию, что делать, чтобы потом получить деньги за ущерб с дорожников — сейчас он вам расскажет все нюансы, на что обратить особое внимание.
В Новосибирске видали мы ямы и посерьезнее, чем эта на Димитровском мосту, просто удивительно, как такая небольшая щелка подбила сразу 14 машин. И почему водители не видели эту яму — думали, раз небольшая, значит ничего не будет? Один из пострадавших автомобилистов в видео поясняет, что у ямы «острые края, бока (боковина шины. — Прим. ред.) срезает напрочь». Кто-то из водителей остался ждать ГИБДД, кто-то не в силах ждать, уехал — ну действительно, не терять же время и не таскаться по судам из-за одной недорогой покрышки. Кстати, на утро злосчастную яму все-таки заделали.
Но может так статься, что вы повредите дорогие шины вместе с дорогими дисками, плюс детали подвески, плюс кузовные элементы — а это уже десятки и сотни тысяч рублей. Кроме того, на дороге дефект — это необязательно простая яма, к примеру, может образоваться провал, может упасть столб или светофор и т.д. Что же делать в таких случаях, как возместить ущерб — вместе с экспертом предлагаем вам четкую пошаговую инструкцию.
Любое повреждение автомобиля на дороге в движении юридически является ДТП. Как гласит пункт 1.2 ПДД: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб». Отсюда все вытекающие — обозначение места ДТП аварийкой и знаком, вызов ГИБДД, оформление.
— Автомобиль желательно не перемещать, кроме случаев, когда создаются большие пробки. Тогда можно переместить ближе к обочине, но в любом случае обязательно зафиксировать на видео / фото яму и последствия, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
Вызывать нужно именно сотрудников ГИБДД, аварийные комиссары тут не подойдут. Пока ждете экипаж, тщательно снимите на фото и видео положение машины, повреждения на ней, яму, окружающую обстановку, освещенность, видимость — эти материалы потом приобщите к делу в суде.
— Когда прибывает сотрудник ГИБДД, он не просто сам факт фиксирует, он должен сделать вывод о состоянии дороги на месте ДТП, зафиксировать, что полотно имеет дефекты, а именно выбоины, ямы. Доходит до того, что инспекторы предписания выдают дорожным службам, устранить то-то, то-то, — говорит эксперт.
Должна быть составлена и точная схема ДТП с положением автомобиля и ямы — контролируйте этот процесс, интересуйтесь у инспектора, что он вам там пишет. В итоге в отделении ГИБДД вы получаете первый и основной документ — справку о ДТП. Второй шаг — провести оценку ущерба, для этого обращайтесь в сертифицированные компании, где вам сделают калькуляцию на ремонт. Не забудьте сохранить чек, а также все чеки, связанные с издержками из-за аварии, — эвакуатор, юрист, неотложный ремонт, такси. Далее нужно выяснить, кто владелец дороги, кто отвечает за ее содержание. В Новосибирске для дорог общего пользования это департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
— В претензионном порядке отправить копии документов тем лицам, которые отвечают за состояние дороги в данном месте. Потом уже в случае неудовлетворения, а, естественно, никто у нас в добровольном порядке не возмещает причиненный вред, возмещать в судебном порядке. Все материалы потом суд истребует вплоть до того, что может быть назначена экспертиза, — уточняет специалист.
Исковое заявление в суд вы подаете в гражданскую коллегию, привозите или присылаете заказным письмом. Ответчиком указываете организацию — владельца дороги, иск подаете по месту регистрации ответчика. В иске указываете и все свои дополнительные издержки — тут и пригодятся чеки. Если дело выиграете, вам присудят и ремонт, и прочие ваши расходы. А с ответчика еще взыщут судебные издержки — госпошлину, расходы на адвокатов. Требовать возмещения морального вреда (при условии, что вы не пострадали) вы, конечно, вправе, но суды по таким делам, как правило, не удовлетворяют подобные требования. Такой вред взыскивают только при явных физических и нравственных страданиях. Если всё в порядке с доказательной базой, с документами — суды в основном выносят решения в пользу водителей.
— В Академгородке было ДТП, машина перевернулась из-за колеи. Уголовное дело против водителя прекращено за примирением с потерпевшим, а потом водитель обратился с иском в суд за возмещением ущерба, и суд удовлетворил иск. Ущерб порядка 200 тысяч рублей, — приводит пример из практики Денис Садовский.
Теперь вам остается только добиться перечисления денег от ответчика — он может обжаловать, затягивать этот процесс. Но рано или поздно по решению суда ответчик обязан возместить средства, и если это крупное государственное учреждение, то деньги у него найдутся.
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