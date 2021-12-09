Пробили колесо в новосибирской яме? С кого и как побыстрее выбить деньги за ущерб — простая инструкция

Любое повреждение автомобиля на дороге в движении юридически является ДТП. Как гласит пункт 1.2 ПДД: «Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб». Отсюда все вытекающие — обозначение места ДТП аварийкой и знаком, вызов ГИБДД, оформление.

— Автомобиль желательно не перемещать, кроме случаев, когда создаются большие пробки. Тогда можно переместить ближе к обочине, но в любом случае обязательно зафиксировать на видео / фото яму и последствия, — объясняет адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.