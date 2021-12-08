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Десятки автомобилистов за ночь пробили колеса на Димитровском мосту из-за ям

Кто-то дожидался ДПС — зафиксировать повреждения, кто-то уезжал ни с чем

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По словам новосибирца, только за три часа из-за этой ямы колеса пробили 14 автомобилей

По словам новосибирца, только за три часа из-за этой ямы колеса пробили 14 автомобилей

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Утром 8 декабря подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте» снял и выложил видео происходящего на Димитровском мосту в Новосибирске. Мужчина стоял у ямы, из-за которой, по его словам, 14 машин пробили свои колеса только за последние три часа.

— У ямы острые края: бока срезает напрочь. Я тоже один из таких, кто пробил новые зимние колеса, — сказал автор видео, показав последствия наезда на яму и несколько автомобилей, стоящих у обочины на «аварийке» с такой же проблемой.

В конце видео мужчина заявил, что будет подавать в суд на дорожные службы.

Дежурный 112 заявил журналисту НГС, что не уполномочен предоставлять информацию о том, были ли звонки от пострадавших на этих ямах.

По словам подписчиков АСТ-54, некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то уезжал ни с чем.

1 декабря на Димитровском мосту столкнулись шесть автомобилей — один человек пострадал.

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