Десятки автомобилистов за ночь пробили колеса на Димитровском мосту из-за ям

Утром 8 декабря подписчик паблика АСТ-54 во «ВКонтакте» снял и выложил видео происходящего на Димитровском мосту в Новосибирске. Мужчина стоял у ямы, из-за которой, по его словам, 14 машин пробили свои колеса только за последние три часа.
— У ямы острые края: бока срезает напрочь. Я тоже один из таких, кто пробил новые зимние колеса, — сказал автор видео, показав последствия наезда на яму и несколько автомобилей, стоящих у обочины на «аварийке» с такой же проблемой.
В конце видео мужчина заявил, что будет подавать в суд на дорожные службы.
Дежурный 112 заявил журналисту НГС, что не уполномочен предоставлять информацию о том, были ли звонки от пострадавших на этих ямах.
По словам подписчиков АСТ-54, некоторые водители пытались дождаться ДПС, чтобы зафиксировать повреждения, а кто-то уезжал ни с чем.
1 декабря на Димитровском мосту столкнулись шесть автомобилей — один человек пострадал.