На Димитровском мосту столкнулись шесть автомобилей — есть пострадавший

Вечером в среду, 1 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть автомобилей.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнувшиеся машины серьезно затруднили движение — пробки собрались в обе стороны. На месте работают экстренные службы.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали, что сообщение об аварии поступило в 21:16. Пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. Возраст и характер травм уточняются.
На прошлой неделе из-за метели на трассах Новосибирской области произошло несколько аварий.