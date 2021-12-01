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На Димитровском мосту столкнулись шесть автомобилей — есть пострадавший

Движение парализовано

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На месте работают экстренные службы

На месте работают экстренные службы

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Вечером в среду, 1 декабря, в Новосибирске на Димитровском мосту произошла массовая авария — столкнулись сразу шесть автомобилей.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», столкнувшиеся машины серьезно затруднили движение — пробки собрались в обе стороны. На месте работают экстренные службы.

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В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска рассказали, что сообщение об аварии поступило в 21:16. Пострадал водитель легкового автомобиля, его госпитализировали. Возраст и характер травм уточняются.

На прошлой неделе из-за метели на трассах Новосибирской области произошло несколько аварий.

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ГИБДДавария с пострадавшимимассовое ДТП
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