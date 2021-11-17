Новый асфальт на Ватутина за 276 млн рублей начал крошиться — как это выглядит и кто виноват

В последние несколько дней в редакцию НГС продолжили поступать жалобы на дорожный ремонт при плохих погодных условиях, в частности сообщалось о появлении дефектов на недавно отремонтированной улице Ватутина. Мы решили проверить эту информацию, а также уточнить у подрядчика и властей Новосибирска, что будет с исправлением дефектов на дорогах и в какие сроки — подробнее в нашем материале.

Бдительные граждане за последние дни прислали в редакцию НГС несколько фотографий, где видны разрушения асфальтового покрытия на улице Ватутина.