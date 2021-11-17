Новый асфальт на Ватутина за 276 млн рублей начал крошиться — как это выглядит и кто виноват

В последние несколько дней в редакцию НГС продолжили поступать жалобы на дорожный ремонт при плохих погодных условиях, в частности сообщалось о появлении дефектов на недавно отремонтированной улице Ватутина. Мы решили проверить эту информацию, а также уточнить у подрядчика и властей Новосибирска, что будет с исправлением дефектов на дорогах и в какие сроки — подробнее в нашем материале.
Бдительные граждане за последние дни прислали в редакцию НГС несколько фотографий, где видны разрушения асфальтового покрытия на улице Ватутина.
Напомним, ремонт улицы Ватутина проводится по контракту с подрядчиком «Новосибирскавтодор» с конечным сроком исполнения 12 августа 2022 года, то есть в два этапа.
По контракту предусмотрен ремонт всей улицы Ватутина (от Широкой до Мира), установка светофоров и дорожных знаков, реконструкция ливневки — на общую сумму 276 миллионов рублей.
АО «Новосибирскавтодор» — один из крупнейших дорожных подрядчиков в Сибири, его выручка за прошлый год составила 13,1 миллиарда рублей, чистая прибыль — 751,8 миллиона. В портфеле компании 1152 государственных контракта на общую сумму 127 миллиардов рублей.
Так что же произошло с этим подрядчиком на улице Ватутина? Локальные дефекты действительно есть, но масштабными назвать их нельзя. Кроме того, не везде понятно, когда именно возник брак — при работе в еще теплую погоду или уже в холода. Это, к примеру, дырки в покрытии на перекрестке с Котовского, порядка 3–4 штук.
Тут же — выбоины и какой-то рассыпавшийся слой дорожного покрытия на нечетной стороне Ватутина перед улицей Котовского.
Какой-то желоб или дренажный канал на автобусной остановке со следами выщербленной фракции асфальтовой смеси.
Небольшая, но достаточно глубокая ямка напротив дома Ватутина, 4.
Пересечение с улицей Пермитина — основательная яма и выщербленная фракция асфальтобетонной смеси. Видны трещины и технологические швы между полосами.
Так сделана часть полосы, которая по состоянию на 8 ноября была отфрезерована, но не закатана. Вроде в целом нормально, но швы неаккуратные, а примыкания к парковочным карманам и выездам из дворов в состоянии «не очень».
Асфальтирование перекрестка Ватутина и Блюхера тоже происходило уже при плохой влажной погоде в период после 8 ноября. Тут мы видим два очага разрушения со следами асфальтовой крошки.
Но самое плохое состояние — на пересечении с Новогодней. Разнородные полосы, местами старое покрытие, местами новое. И дело здесь не только в верхнем слое асфальта — профиль дороги не выровнен, перепады высоты, торчащие колодцы.
В обратном направлении перед Новогодней вообще можно угодить в два живописных разлома с валяющимися вокруг крупными кусками щебня.
— По сути должны ремонтные работы производиться, по гарантии переделывается. Эту информацию я зафиксирую, — сообщили в диспетчерской «Новосибирскавтодора» и записали адреса с дефектами.
В пресс-службе компании попросили прислать запрос, но на момент публикации ответить не смогли, пообещав уточнить всю информацию в кратчайшие сроки. В обращении НГС были поставлены вопросы о том, почему возникли дефекты, когда они будут исправлены, соблюдалась ли технология работ в неблагоприятных погодных условиях.
Также редакция НГС оправила запрос в мэрию Новосибирска по поводу проверки всех дорожных подрядчиков, на которых поступали жалобы от граждан. Напомним, ранее мэр Анатолий Локоть пообещал разобраться с теми, на кого поступают жалобы при работе в холодный период.
— Если по результатам лабораторной экспертизы асфальтовое покрытие не будет соответствовать техническим требованиям, то объект принят не будет, — говорил Локоть.
Ну а пока мы решили показать дефекты специалистам — что это за разрушения, почему возникли. И насколько это серьезные дефекты — вот что нам ответили.
— Слой «не прижился», сегрегация, выкрашивание и отслоения. Сегрегация — это расслоение по фракциям, одна из причин — нарушение правил транспортировки и температурного режима. Выкрашивание — это нарушение сцепления зерен каменного материала в составе асфальтобетона. Причин может быть много, от нарушения технологии приготовления смеси до нарушений в технологии подготовки основания и укладки слоя. Под переделку после наступления положительной температуры, — объясняет Александр Стефанов, координатор дорожной инспекции ОНФ по Новосибирской области.
— Если ямы, колея и ухабы на новом покрытии являются рядовым явлением и неотъемлемой частью ландшафта, тогда не серьезно. Это как если бы вы купили новый телевизор, который показывает только три цвета и только один канал, — заключает эксперт.
Почитайте еще разбор технологий дорожного ремонта в мороз, снег и дождь — оказывается, асфальтировать можно, но с соблюдением ГОСТов.