В Новосибирске отремонтируют две дороги по проекту БКАД — рассказываем, на что потратят почти полмиллиарда

В Новосибирске готовы потратить полмиллиарда рублей на ремонт дорог
Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт улиц Ипподромской и Петухова. Часть работ выполнят в этом году.
Ремонт Ипподромской проведут на участке от улицы Кривощёковской до Танковой. Общая протяженность работ —
Подрядчик должен будет выполнить работы в три этапа. Первый начнется с момента подписания контракта до
Работы на улице Петухова проведут на участке от площади Кирова до улицы Хилокской. Длина —
— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации о закупке.
На дорогах исправят покрытие, уложат новый выравнивающий слой и дополнительный слой из щебеночно-мастичной смеси. Также рабочие поднимут смотровые и дождеприемные колодцы, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки. На дороги нанесут разметку и установят пешеходные ограждения.
В ноябре стало известно, что по БКАД в Новосибирске планируют отремонтировать три дороги. Общая стоимость работ составила