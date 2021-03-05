В Новосибирске отремонтируют две дороги по проекту БКАД — рассказываем, на что потратят почти полмиллиарда

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт улиц Ипподромской и Петухова. Часть работ выполнят в этом году.



Ремонт Ипподромской проведут на участке от улицы Кривощёковской до Танковой. Общая протяженность работ — 1760 м . Их оценили в 209 660 581 рубль, которые выделят из регионального и городского бюджетов.

