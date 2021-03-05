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В Новосибирске отремонтируют две дороги по проекту БКАД — рассказываем, на что потратят почти полмиллиарда

Работы на участках начнутся уже весной

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Аукционы на ремонт проведут 15 марта

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В Новосибирске готовы потратить полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на ремонт улиц Ипподромской и Петухова. Часть работ выполнят в этом году.

Ремонт Ипподромской проведут на участке от улицы Кривощёковской до Танковой. Общая протяженность работ — 1760 м. Их оценили в 209 660 581 рубль, которые выделят из регионального и городского бюджетов.

Подрядчик должен будет выполнить работы в три этапа. Первый начнется с момента подписания контракта до 24 сентября 2021 года, второй — с 1 апреля по 23 сентября 2022 года, третий — с 1 апреля по 22 сентября 2023 года.

Работы на улице Петухова проведут на участке от площади Кирова до улицы Хилокской. Длина — 4057 м. Максимальная стоимость торгов — 289 000 846 рублей, которые выделят из бюджета Новосибирска. Ремонт должны завершить до 24 сентября.

— Все мероприятия направлены на восстановление дорожного покрытия проезжей части по ровности, устранение дефектов и сцепных характеристик для обеспечения необходимого уровня безопасности дорожного движения, — говорится в документации о закупке.

На дорогах исправят покрытие, уложат новый выравнивающий слой и дополнительный слой из щебеночно-мастичной смеси. Также рабочие поднимут смотровые и дождеприемные колодцы, отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки. На дороги нанесут разметку и установят пешеходные ограждения.

В ноябре стало известно, что по БКАД в Новосибирске планируют отремонтировать три дороги. Общая стоимость работ составила 422 млн рублей.

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