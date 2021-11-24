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В Новосибирске ищут подрядчика, который за 50 миллионов обновит проект развязки на Матвеевке

Объект собираются построить с 2012 года

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Работы должны завершить в следующем году

Работы должны завершить в следующем году

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Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на корректировку проекта развязки на Матвеевке.

Максимальная стоимость работ составила 50,3 миллиона рублей.

По данным сайта госзакупок, средства выделят из бюджета города на 2021 и 2022 годы. Победитель аукциона должен разработать проект организации строительства, технические решения по безопасности дорожного движения, конструктивные решения. Также ему предстоит подготовить смету, перечень конструкций, работ и материалов.

Сроки строительства пока неизвестны

Сроки строительства пока неизвестны

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Электронный аукцион проведут 3 декабря. Подрядчик должен завершить работы к 30 мая 2022 года.

О планах по строительству развязки в 2012 году рассказал бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Год назад стало известно, что готовый проект магистрали, который разработали в 2012 году, решили обновить. В июне стало известно, что строительство оценивают в 2 миллиарда рублей, и таких средств у города нет.

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