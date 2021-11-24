В Новосибирске ищут подрядчика, который за 50 миллионов обновит проект развязки на Матвеевке

О планах по строительству развязки в 2012 году рассказал бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Год назад стало известно, что готовый проект магистрали, который разработали в 2012 году, решили обновить. В июне стало известно, что строительство оценивают в 2 миллиарда рублей, и таких средств у города нет.