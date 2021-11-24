В Новосибирске ищут подрядчика, который за 50 миллионов обновит проект развязки на Матвеевке

Управление дорожного строительства Новосибирска объявило аукцион на корректировку проекта развязки на Матвеевке.
Максимальная стоимость работ составила 50,3 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, средства выделят из бюджета города на 2021 и 2022 годы. Победитель аукциона должен разработать проект организации строительства, технические решения по безопасности дорожного движения, конструктивные решения. Также ему предстоит подготовить смету, перечень конструкций, работ и материалов.
Электронный аукцион проведут 3 декабря. Подрядчик должен завершить работы к 30 мая 2022 года.
О планах по строительству развязки в 2012 году рассказал бывший мэр Новосибирска Владимир Городецкий. Год назад стало известно, что готовый проект магистрали, который разработали в 2012 году, решили обновить. В июне стало известно, что строительство оценивают в 2 миллиарда рублей, и таких средств у города нет.