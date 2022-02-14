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Проект развязки на Матвеевке в Первомайском районе доработают в этом году

Чтобы решить проблему пробок, развязка должна быть двухуровневой

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Ситуация с пробками, по прогнозам мэра, будет ухудшаться из-за увеличения количества жилых домов

Ситуация с пробками, по прогнозам мэра, будет ухудшаться из-за увеличения количества жилых домов

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Документы для строительства двухуровневой развязки на Матвеевке в Новосибирске должны подготовить весной. Об этом стало известно во время сессии горсовета 14 февраля.

— Сейчас определена проектная организация, которая занимается разработкой проектно-сметной документации (ПСД). Срок окончания разработки — 31 марта, — заявил заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

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По словам мэра Анатолий Локтя, ситуация с пробками на выезде из Первомайского района будет усугубляться из-за строительства жилых домов. При этом плоскостная развязка не поможет решить проблему.

— В конце квартала — срок разработки документации. Тогда мы будем иметь основание приступать к строительству. Возможности такие есть. Это очень реальный, близкий к реализации проект в ближайшее время, — рассказал глава города.

О планах строительства развязки в Первомайском районе стало известно в 2012 году. В конце прошлого года власти начали искать подрядчика, который сможет обновить проект. На это выделили почти 50 миллионов рублей. При этом стоимость работ оценивают в 2 миллиарда рублей.

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Академгородок 2.0Матвеевкапереезд
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