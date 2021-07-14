Строительство второго тоннеля на «Золотой Ниве» оценили в 1,3 млрд рублей

В мэрии Новосибирска заявили, что предварительная стоимость строительства второго тоннеля на станции метро «Золотая Нива» превысит
— Протяженность оставшегося участка левого перегонного тоннеля мелкого заложения составляет 526 погонных метров. Глубина заложения тоннеля, от верха тоннеля до дневной поверхности, составляет от 5 до 6 метров. Ориентировочная стоимость инвестиций на строительство составляет
В мэрии добавили, что проектную документацию на строительство левого тоннеля разработали в 2010 году. Власти заключили договор с Главгосэкспертизой России на оказание услуг по корректировке проекта. Документацию доработает проектный институт «МЕТРО МиР».
— Строительство левого перегонного тоннеля является составным и необходимым звеном для нормальной эксплуатации метрополитена на всех участках и станциях Дзержинской линии, а также на участке продления до станции «Гусинобродская», включая перекрестные съезды и тупики отстоя подвижного состава за станцией, — добавили в мэрии.
Ранее, 12 июля, во время совещания в областном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что документацию по первому этапу достройки Дзержинской линии передали на экспертизу.
— Документация готова, находится на экспертизе. Дзержинская линия разбита на этапы, две части — достройка эксплуатирующейся сегодня линии, затем — еще два перегона, — сказал глава города.
При этом, по данным Главгосэкспертизы России, документы на продление Дзержинской линии метро в организацию пока не поступили. НГС запрашивал информацию о том, поступил ли проект на рассмотрение.
— Если речь об объекте «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до станции "Молодежная" с двухпутной соединительной веткой в электродепо "Волочаевское"», стройка: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до электродепо "Волочаевское"», то в настоящее время проектная или сметная документация по данному объекту на рассмотрение в Главгосэкспертизу России не поступали, — говорится в ответе на запрос НГС.
В начале этого года исполнилось десять лет с момента открытия станции метро «Золотая Нива». На строительство ушло пять лет. НГС вспомнил, как оно продвигалось, и выяснил, почему там до сих пор нет второго тоннеля.