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Строительство второго тоннеля на «Золотой Ниве» оценили в 1,3 млрд рублей

Сроки начала работ неизвестны

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Строительство второго тоннеля нужно для продления Дзержинской линии метро

Строительство второго тоннеля нужно для продления Дзержинской линии метро

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В мэрии Новосибирска заявили, что предварительная стоимость строительства второго тоннеля на станции метро «Золотая Нива» превысит 1 млрд рублей.

— Протяженность оставшегося участка левого перегонного тоннеля мелкого заложения составляет 526 погонных метров. Глубина заложения тоннеля, от верха тоннеля до дневной поверхности, составляет от 5 до 6 метров. Ориентировочная стоимость инвестиций на строительство составляет 1,3 млрд рублей, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска.

В мэрии добавили, что проектную документацию на строительство левого тоннеля разработали в 2010 году. Власти заключили договор с Главгосэкспертизой России на оказание услуг по корректировке проекта. Документацию доработает проектный институт «МЕТРО МиР».

— Строительство левого перегонного тоннеля является составным и необходимым звеном для нормальной эксплуатации метрополитена на всех участках и станциях Дзержинской линии, а также на участке продления до станции «Гусинобродская», включая перекрестные съезды и тупики отстоя подвижного состава за станцией, — добавили в мэрии.

Ранее, 12 июля, во время совещания в областном правительстве мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что документацию по первому этапу достройки Дзержинской линии передали на экспертизу.

— Документация готова, находится на экспертизе. Дзержинская линия разбита на этапы, две части — достройка эксплуатирующейся сегодня линии, затем — еще два перегона, — сказал глава города.

При этом, по данным Главгосэкспертизы России, документы на продление Дзержинской линии метро в организацию пока не поступили. НГС запрашивал информацию о том, поступил ли проект на рассмотрение.

— Если речь об объекте «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до станции "Молодежная" с двухпутной соединительной веткой в электродепо "Волочаевское"», стройка: «Участок продления Дзержинской линии Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до электродепо "Волочаевское"», то в настоящее время проектная или сметная документация по данному объекту на рассмотрение в Главгосэкспертизу России не поступали, — говорится в ответе на запрос НГС.

В начале этого года исполнилось десять лет с момента открытия станции метро «Золотая Нива». На строительство ушло пять лет. НГС вспомнил, как оно продвигалось, и выяснил, почему там до сих пор нет второго тоннеля.

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«Золотая Нива»метрометрополитенстроительствообщественный транспорт
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