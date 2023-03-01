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Срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на лето

Сейчас на объекте проводят пусконаладочные работы

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Так выглядит платформа новой станции

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Срок сдачи станции метро «Спортивная» перенесли на май — июнь. Об этом сообщил генеральный подрядчик стройки «Спецтрансстрой».

Сейчас готовность станции составляет 97%.

— Остались пусконаладочные работы, некие конечные элементы, где-то пожарную сигнализацию установить, камеры подключить, — уточнил генеральный директор «СпецТрансСтроя» Сергей Арапов.

Генеральным подрядчиком строительства «Спортивной» выступает компания «СпецТрансСтрой». Ее директор — Сергей Арапов. По данным сервиса «Контур.Фокус», учредители фирмы — Сергей Дмуха, муниципальное предприятие «Метро Мир» и ООО «Сибирский Поликомпозит». Выручка «СпецТрансСтроя» в 2021 году составила 1,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 5,8 миллиона. Компания активно участвует в аукционах. В прошлом году «СпецТрансСтрой» заключил госконтракты более чем на 5,6 миллиарда рублей. Например, компания делает ремонт Октябрьского моста.

Пусконаладочные работы — это, проще говоря, испытания оборудования. По прогнозам подрядчиков, они займут несколько месяцев, а сдача станции планируется в мае — июне этого года. Станцию должны были сдать в сентябре 2022 года, а Анатолий Локоть даже выражал желание посмотреть ее летом 2022 года. К концу сентября 2022-го стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро Мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.

В декабре уже губернатор области Андрей Травников сказал, что станцию не сдадут в 2022-м из-за проблем с документацией. Сейчас документация по станции — на согласовании в Главгосэкспертизе.

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