«Документация всегда была слабым местом»: губернатор объяснил перенос сдачи станции «Спортивная»

В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сдача новой станции метро «Спортивная» переносится на следующий год. Это не первый раз, когда срок запуска станции переносят. В ноябре 2021 года во время визита на стройплощадку Анатолий Локоть говорил, что станцию «хотелось бы посмотреть» ко Дню города. Однако официально срок окончания не менялся — сентябрь 2022 года. К концу сентября стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Однако этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.