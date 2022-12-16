«Документация всегда была слабым местом»: губернатор объяснил перенос сдачи станции «Спортивная»

Станцию метро «Спортивная» не откроют вовремя из-за подготовки проектно-сметной документации. Губернатор Новосибирской области заявил об этом на пресс-конференции сегодня, 16 декабря.
— Станция метро — физически объемы будут выполнены, но стадия проектирования и разработки проектной документации всегда в городе была слабым местом. Коллеги из городских подразделений завершают корректировку проектной документации, чтобы получить документы, — рассказал Андрей Травников.
В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что сдача новой станции метро «Спортивная» переносится на следующий год. Это не первый раз, когда срок запуска станции переносят. В ноябре 2021 года во время визита на стройплощадку Анатолий Локоть говорил, что станцию «хотелось бы посмотреть» ко Дню города. Однако официально срок окончания не менялся — сентябрь 2022 года. К концу сентября стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Однако этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.
Станцию «Спортивная» вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года.
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