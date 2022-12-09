Как менялись сроки сдачи Спортивной? Показываем в одной картинке

Станцию Спортивную вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия из-за спецоперации России на Украине. Тем не менее власти обещали сдать объекты в срок — в сентябре 2022 года. Пока ни ЛДС, ни Спортивную не сдали.

