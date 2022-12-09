Как менялись сроки сдачи Спортивной? Показываем в одной картинке

Сроки сдачи станции Спортивной в Новосибирске могут перенести на следующий год. Об этом вчера, 8 декабря, на встрече с журналистами сказал Анатолий Локоть.
— Физически работы будут закончены до конца этого года. Со вводом сроки могут быть сдвинуты в связи с тем, что требуется доработать документацию и решить все, что называется, «бумажные» вопросы, — сказал мэр.
Это не первый раз, когда срок открытия запуска станции переносят. В ноябре 2021 года во время визита на стройплощадку Анатолий Локоть говорил, что станцию «хотелось бы посмотреть» ко Дню города. Однако официально срок окончания не менялся — сентябрь 2022 года. К концу сентября стало понятно, что станция не готова, и срок перенесли на октябрь. Однако этого не случилось. 1 ноября руководитель муниципального предприятия «Метро мир» Александр Мысик заявил, что «оптимистичным вариантом» будет сдать станцию в декабре.
Мы собрали хронологию переносов срока открытия станции в одной картинке.
Станцию Спортивную вместе с новым ЛДС изначально строили к международному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в Новосибирске в 2023 году. Однако в марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России мероприятия