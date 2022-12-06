Новую ледовую арену в Новосибирске подключили к системе энергоснабжения

На левом берегу Новосибирска специалисты подключили к системе энергоснабжения города новую ледовую арену. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, электроснабжением уже сейчас обеспечены все системы ЛДС.
— Это позволит завершить комплексную пусконаладку всего инженерно-технического оборудования, установленного в спорткомплексе, — указано в сообщении.
Кроме электроснабжения, спортивный объект подключен ко всем инженерным коммуникациям. Внутри новой ледовой арены продолжаются отделочные работы, готовые помещения передаются заказчику для ввода объекта в эксплуатацию.
На малой арене ЛДС специалисты смонтировали хоккейные борта, после на поле нанесут разметку. Аналогичные работы в ближайшее время планируется начать на хоккейном корте основной арены.
— В помещениях, где завершены отделочные работы, активно ведется наведение чистоты на объекте. В ближайшие выходные Министерством строительства Новосибирской области запланировано проведение субботника в здании спорткомплекса, — отметили в пресс-службе облправительства.
Отметим, шестиэтажный комплекс ЛДС предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, а также тренировочную с трибунами на 200 зрителей. Ледовую арену планируется сдать 25 декабря.
Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске арестовали руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к ЛДС. Подробности уголовного дела можно прочитать здесь.