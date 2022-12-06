СЕЙЧАС -21°С
Пробки 1/10
usd 62.18
eur 65.52
Тема дняВидеокамеры в метро и на стадионах
Все новости
Все новости

Новую ледовую арену в Новосибирске подключили к системе энергоснабжения

ЛДС подключен ко всем инженерным коммуникациям

669

В ближайшие выходные в новом спорткомплексе проведут субботник

Поделиться

На левом берегу Новосибирска специалисты подключили к системе энергоснабжения города новую ледовую арену. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, электроснабжением уже сейчас обеспечены все системы ЛДС.

— Это позволит завершить комплексную пусконаладку всего инженерно-технического оборудования, установленного в спорткомплексе, — указано в сообщении.

Кроме электроснабжения, спортивный объект подключен ко всем инженерным коммуникациям. Внутри новой ледовой арены продолжаются отделочные работы, готовые помещения передаются заказчику для ввода объекта в эксплуатацию.

На малой арене ЛДС специалисты смонтировали хоккейные борта, после на поле нанесут разметку. Аналогичные работы в ближайшее время планируется начать на хоккейном корте основной арены.

— В помещениях, где завершены отделочные работы, активно ведется наведение чистоты на объекте. В ближайшие выходные Министерством строительства Новосибирской области запланировано проведение субботника в здании спорткомплекса, — отметили в пресс-службе облправительства.

Отметим, шестиэтажный комплекс ЛДС предусматривает основную арену на 10,5 тысячи зрителей, а также тренировочную с трибунами на 200 зрителей. Ледовую арену планируется сдать 25 декабря.

Ранее НГС сообщал о том, что в Новосибирске арестовали руководителя муниципального предприятия «МЕТРО МиР» Александра Мысика по подозрению в нанесении многомиллионного ущерба при строительстве развязок к ЛДС. Подробности уголовного дела можно прочитать здесь.

По теме

ЛДСЛедовая аренаЭлектричество
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2