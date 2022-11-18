Главу «МЕТРО МиР» Александра Мысика отправили в СИЗО

Дзержинский районный суд Новосибирска отправил в СИЗО руководителя «МЕТРО МиР» Александра Мысика. Его подозревают в использовании некачественного песка для строительства дорог к ледовой арене. Ущерб от превышения должностных полномочий мог составить 359 миллионов рублей.
18 ноября суд постановил заключить Александра Мысика под стражу на срок до 15 января. Его адвокат Павел Яровой заявил, что решение будет обжаловано в вышестоящей судебной инстанции.
По версии следствия, с 2019 по 2021 год предприятие добывало песок в протоке Оби.
— Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету, в сумме не менее 359 миллионов рублей, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области. — Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по
Если вина Александра Мысика будет доказана, то ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы. Вину он не признает.
Сегодня мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал комментировать задержание Александра Мысика.