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Анатолий Локоть отказался отвечать на вопрос о задержании главы «МЕТРО МиРа» Мысика

Он рекомендовал журналистам обратиться в следственные органы

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Сегодня будет решаться вопрос о мере пресечения для Мысика

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал комментировать задержание руководителя МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика.

Вопрос об этом ему задали несколько журналистов на еженедельной встрече с мэром.

— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — сказал Локоть.

Кроме вопроса о задержании, журналисты спросили о том, что будет с дорогами к новому ЛДС. По версии следствия, их сделали с нарушениями. На вопрос о том, будут ли их переделывать, Локоть не ответил и попросил обратиться в следственные органы.

Подробнее о задержании Александра Мысика мы рассказывали здесь.

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