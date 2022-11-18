Анатолий Локоть отказался отвечать на вопрос о задержании главы «МЕТРО МиРа» Мысика

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть не стал комментировать задержание руководителя МП «МЕТРО МиР» Александра Мысика.
Вопрос об этом ему задали несколько журналистов на еженедельной встрече с мэром.
— Пока комментарии здесь преждевременны. Одно могу сказать: идут следственные действия. Каковы будут выводы следствия, время покажет. Думаю, что они проинформируют всех, — сказал Локоть.
Кроме вопроса о задержании, журналисты спросили о том, что будет с дорогами к новому ЛДС. По версии следствия, их сделали с нарушениями. На вопрос о том, будут ли их переделывать, Локоть не ответил и попросил обратиться в следственные органы.
Подробнее о задержании Александра Мысика мы рассказывали здесь.