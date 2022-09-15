Названа дата введения в эксплуатацию нового ЛДС в Новосибирске
Из-за санкций часть оборудования идет дольше
В Новосибирске 25 декабря планируют ввести в эксплуатацию Ледовую арену. Об этом со ссылкой на
— Ожидаем поставку части оборудования из-за рубежа. Сроки поставки удлинились в связи с санкциями, приходится через три границы везти. Мы оперативно работаем со всеми поставщиками, — сказал Алексей Колмаков.
Сейчас на объекте ведутся отделочные работы.
— Также идет пуско-наладка уже смонтированного оборудования — это большой объем. Осуществляем установку кресел, подготовку и установку бортов, заливку льда. В любом случае это уже финиш, и до завершения работ осталось немного. Основной объем сделан, — сообщил
В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию ЛДС планируется в сентябре 2022 года.
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-«прокладкой» генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.
Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.
В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.