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Названа дата введения в эксплуатацию нового ЛДС в Новосибирске

Из-за санкций часть оборудования идет дольше

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Ледовую арену строили несколько лет

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В Новосибирске 25 декабря планируют ввести в эксплуатацию Ледовую арену. Об этом со ссылкой на и. о. министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова сообщает «КоммерсантЪ-Сибирь».

— Ожидаем поставку части оборудования из-за рубежа. Сроки поставки удлинились в связи с санкциями, приходится через три границы везти. Мы оперативно работаем со всеми поставщиками, — сказал Алексей Колмаков.

Сейчас на объекте ведутся отделочные работы.

— Также идет пуско-наладка уже смонтированного оборудования — это большой объем. Осуществляем установку кресел, подготовку и установку бортов, заливку льда. В любом случае это уже финиш, и до завершения работ осталось немного. Основной объем сделан, — сообщил и. о. министра строительства.

В феврале 2022 года губернатор Андрей Травников в интервью НГС говорил, что ввод в эксплуатацию ЛДС планируется в сентябре 2022 года.

Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году. Стройка шла непросто. Сроки строительства затягивались, а строители заявляли о проблемах с выплатами, после этого один из подрядчиков, «Строймонтаж», подавал на банкротство. Рабочие допускали возможность того, что «Строймонтаж» является фирмой-«прокладкой» генподрядчика «ЭлинАльфы» и банкротится намеренно.

Обо всех проблемах стройки мы подробно рассказывали тут.

В марте Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года.

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