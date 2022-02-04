Интервью с губернатором: о претензиях горожан к мэрии, строительстве ЛДС и ковидных ограничениях

Константин Хальзов отвечает по телефону:



— Да, конечно, Андрей Александрович. Значит, раньше существовала такая ситуация: в декабре выплачивался аванс, в январе — зарплата за декабрь. Новый руководитель первый год выплатил в декабре аванс и дополнительно — премию. Мы разбирались, не хватило управленческого опыта рассчитать остаток, поэтому возникли определенные вопросы. Но на сегодняшний день вся зарплата за декабрь выплачена, выплачен аванс за январь. Более того, при принятии бюджета на 2022 год мы для этого учреждения дополнительно заложили объем финансирования на заработную плату. Учитывая эту ситуацию, теперь выплата зарплаты в учреждении находится под моим контролем.



— Понятно, спасибо. (убирает телефон) Я эту ситуацию оцениваю как достаточно стандартную. Действительно, с советских времен мы привыкли, что аванс выплачивается в текущем месяце, а зарплата, или, как называли раньше, получка, выплачивается в следующем месяце. Но большинство руководителей стараются выплатить полностью аванс и получку в декабре, чтобы сделать подарок сотрудникам. Я так понимаю, новый руководитель из благих побуждений хотел это сделать в декабре, что-то получилось, что-то нет, но даже такие положительные попытки начальника вызвали неодобрение со стороны части коллектива.



«Почему я не могу спросить руководителя?»

— Как вы относитесь к принятому в первом чтении закону о местном самоуправлении*? Его достаточно серьезно критикуют: есть опасения, что в селах исчезнет власть, что местное самоуправление потеряет самостоятельность — попадет под управление губернатором. Что вы думаете на этот счет?



*Госдума в конце января приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Как поясняют «Ведомости», он предполагает до 2028 года объединение всех сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, а также ликвидацию их советов и администраций. Также губернаторы смогут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.

— Мне кажется, что оппоненты этого закона беспокоятся в первую очередь не за судьбу сельских поселений, а, как мне кажется, больше за городские округа, за усиление государственной власти в городах.



Что касается сельских поселений, для Новосибирской области этот новый закон ничего принципиально не меняет. Потому что и текущая редакция 131-го закона позволяет двигаться дальше по пути реформы местного самоуправления и это не какое-то там директивное давление — к этому нас подталкивает сама жизнь. Потому что честно надо признать, что сегодня на уровне сельских поселений испытывается огромный кадровый голод. Зачастую даже чтобы поучаствовать в выборах депутатов местного совета, людей приходится уговаривать. Сложно найти специалистов в местные администрации, особенно на фоне того, что законодательство в области бюджета и закупок всё ужесточается и не все готовы брать на себя ответственность.



И сегодня процесс реформы уже протекает. Сегодня уже очень многие полномочия, например, в сфере ЖКХ, практически на всей территории области переданы на уровень районов. Где-то уже половина территорий передали полномочия по ремонту и содержанию дорог на районный уровень. ФАПы — это областной уровень, образование во многих территориях — тоже. Этот процесс идет, мы, конечно же, заглядываем дальше, как-то его структурируем и по опыту других регионов планируем создавать муниципальные округа. Некоторое еще большее укрупнение структуры управления.



И в этой части я считаю, что процесс правильный: людям на местах совершенно без разницы, к какому уровню власти ты, руководитель, относишься. Не справляется глава — они всегда задают вопросы в сторону главы района. Не справляется глава района — вопросы летят губернатору. И так далее. Поэтому, конечно же, нужно выстраивать оптимальную систему управления территорией, чтобы люди видели, что руководство не просто присутствует, но и имеет возможности и полномочия, чтобы решать эти вопросы. И новый закон в отношении сельских поселений ничего принципиально нового не дает, процесс идет.