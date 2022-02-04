Интервью с губернатором: о претензиях горожан к мэрии, строительстве ЛДС и ковидных ограничениях

До молодежного чемпионата мира по хоккею в Сибири осталось меньше года, но разговоры о нем в новосибирских СМИ не стихают ни на неделю. Отставание в сроках строительства и удорожание ЛДС, странный баннер SOS на крыше арены, угроза срыва турнира из-за коронавируса — поводов предостаточно. Главный редактор НГС Андрей Затирко встретился на объекте с губернатором региона Андреем Травниковым, чтобы узнать, есть ли риски отмены большого турнира из-за несвоевременной сдачи объектов или пандемии. Также во время интервью они обсудили новые коронавирусные ограничения, кадровые решения в правительстве и грядущую муниципальную реформу, которая позволит главам регионов напрямую влиять на мэров городов.
«Соревнование со сроком»
— Первый вопрос, который напрашивается, — про сроки строительства ЛДС. На сколько процентов готов объект? Есть ли риски срыва сроков ввода?
— Процент готовности по итогам работы в январе оценивается в 65%. В связи с тем, что этот показатель всегда вызывает разночтения, пытаются сверить цифры, найти несоответствия, сразу хочется уточнить, что строительная готовность оценивается двумя подходами. Готовность по фактическому объему работ и финансовая — это когда выполненный объем работ оформляется документами, предъявляется заказчику и подтверждается к оплате. Понятно, что между этими двумя числами есть временной лаг, потому что надо не просто работы выполнить, но еще и закрыть их документами. Так вот, когда мы говорим про 65% на конец января, мы имеем в виду фактическое выполнение работ.
По поводу сроков и беспокойства из-за отставания от графика. У нас сегодня есть возможность находиться внутри арены, за закрытым фасадом и спокойно заниматься отделочными работами. Именно так было заложено в контракте, который был подписан с генподрядчиком еще в 2019 году. Но, к сожалению, мы видим, да, работать приходится на ветру, работать снаружи в мороз и снег. Конечно, это менее комфортно, но тем не менее работы сегодня ведутся в соответствии с тем графиком, который позволяет завершить объект в сентябре. Понятно, это требует дополнительных усилий. Нам пришлось усилить генподрядчика и фактически включить ручное управление. Именно поэтому я регулярно провожу на объекте строительные штабы. Опасений у нас по выполнению того графика, который заканчивается в сентябре, на данный момент нет. Все работы по всем фронтам развернуты. В менее комфортных условиях, чем мы планировали, но процесс рабочий.
— Существуют же еще риски коронавирусные. Нынешний молодежный чемпионат мира отменили, возможно, перенесут на лето. Есть какие-то опасения в этом плане?
— Конечно, мы опираемся на официальную информацию, хотя последние 2 года нас приучили, что всё может поменяться в один момент. На сегодня мы опираемся на информацию, что отмененный чемпионат 2021–2022 года состоится в Канаде летом этого года или не состоится. Чемпионат 2022–2023 годов пройдет запланированно в декабре-январе в Новосибирске и Омске. В любом случае мы к этому готовимся, какое бы решение в будущем принято ни было. Как я уже сказал, график предполагает ввод объекта в сентябре — из этого и исходим.
И, кстати, арена — это главный и знаковый объект, а ведь еще массу других объектов и работ нужно выполнить, чтобы подготовить город к международному событию.
— Недавно прошла информация, что стоимость объекта увеличилась. Нет ли проблем по согласованию финансирования? И это окончательная сумма?
— То, что недавно прозвучало, мы обсуждали еще в июле прошлого года, когда выходили на поправки в бюджет. Да, действительно, в связи с резким ростом цен на строительные материалы правительство РФ в прошлом году приняло решение — разрешает по уже заключенным контрактам пересматривать стоимость в сторону увеличения до 30%. В июле это решение было зафиксировано и обеспечено бюджетными решениями. В том числе спасибо Михаилу Владимировичу Мишустину, я обращался к нему в прошлом году, и были добавлены средства из федерального бюджета на этот объект.
Но
— Помимо ЛДС, из крупных объектов МЧМ еще есть и метро. Я знаю, что это не ваш объект, но вы наверняка в курсе. Как там идет работа?
— Конечно же, в курсе, понятно, что без нашего участия город не смог бы этот объект построить. Опять же регулярно возникают беспокойства. В прошлом году были беспокойства, а хватит ли денег у города, чтобы построить станцию метро. Напомню, благодаря в том числе и решению премьер-министра мы получили дополнительные средства на арену, и это позволило наши средства, предусмотренные на ЛДС, передать городу на завершение строительства станции метро. Там всё нормально, всё в графике. Как я уже сказал, всё обеспечено финансированием.
— Вы же слышали историю про плакат SOS, который неизвестные разворачивали на крыше ЛДС. Мы уточняли, так и не удалось выяснить, кто и как был на крыше. Вы слышали эту историю? Кто там был, удалось выяснить?
— Слышал эту историю, но подрядчики не могли найти и следа этого плаката. Был ли он на самом деле — большой вопрос. Во всяком случае на этом участке работ — на кровле — никаких проблем в тот период не возникало. Подрядчик работает, сил достаточно, каких-то финансовых вопросов тоже не было. Поэтому что это за случай и был ли он вообще, так вопрос открытым и остался.
— Не похоже на провокацию?
— Мы всегда ждем подвоха. Большинство болельщиков Новосибирска с надеждой, с позитивом наблюдают за строительством объекта, но находятся и люди, которым, может быть, это не нравится.
— Вы на омской арене бывали? Видели, как там ведется строительство?
— Вживую не был, не до того.
— А у вас есть какая-то конкуренция, по срокам, может быть?
— Конечно, мы смотрим, у кого какой этап, какие подходы в технологиях. Но у нас принципиально разные проекты.
— Никакого соревнования между городами нет?
— Нет, конечно. И у нас, и у них — задача закончить осенью. Тут соревнование не между собой, а со сроком.
«Новосибирская медицина рук не опустила»
— Вы уже анонсировали у нас на сайте очередной перечень ограничительных мер, они приняты были вчера и вступят в силу с момента опубликования. Возможно ли ужесточение мер в дальнейшем?
— Сейчас мы смотрим, как переживем эту неделю, как справляется с колоссальной нагрузкой наша система здравоохранения. Если медики выдержат, дай бог им самим здоровья и сил, наплыв пациентов этой недели, то будем принимать более мягкие решения на той неделе. Если увидим обострение ситуации, будем вынуждены идти на более жесткие меры.
— Обострение ситуации вы как будете оценивать?
— Мы сегодня уже оцениваем не по абсолютным числам — например, выявленным случаям — потому что заболевание кардинально поменялось — ушло из клиники в амбулаторное протекание. Мы видим, что, несмотря на рекордное количество ежесуточно выявляемых заболеваний COVID-19, количество госпитализаций практически не растет. Вся нагрузка легла на поликлиническое звено, поэтому в первую очередь мы будем оценивать ситуацию по нагрузке на наши поликлиники.
— Я правильно понимаю, что идет новый штамм — омикрон?
— Да, мы видим влияние омикрона. Дельта еще циркулирует, потому что есть тяжелые случаи, с пневмониями, они требуют госпитализации, но с каждым днем всё больше и больше случаев с явной клинической картиной омикрона.
— Про поликлиники не могу не спросить. Нам уже несколько дней жалуются люди по поводу очередей на улицах, по поводу невозможности дозвониться в поликлинику, и врач приходит с большим опозданием. Минздрав разводит руки, потому что система здравоохранения действительно находится под большим давлением. Есть ли какая-то надежда, что в ближайшее время ситуацию с поликлиниками как-то получится поправить?
— Минздрав не только руки не развел, но и не опустил их, как и вся наша новосибирская медицина.
Конечно же, нагрузка колоссальная. Я вчера был в одном из call-центров, мы оценили итоги работы в понедельник, и коллеги доложили, что только по телефонным звонкам, не считая обращений в телеграм-каналах и через «Госуслуги», в понедельник они обработали 55 тысяч заявок. При том, что средняя нагрузка в обычный период — от 4 до 6 тысяч. То есть фактически в 11 раз нагрузка выросла на систему здравоохранения и в первую очередь на первичное звено. Понятно, что таких резервов мощностей никто не создает. Вы же не наблюдаете в обычной ситуации девять кабинетов в поликлинике на всякий случай пустых, и один кабинет работает?
Конечно, пришлось мобилизовать дополнительные ресурсы максимально для работы в амбулаторном звене, в call-центре, на приеме, на консультациях мобилизованы специалисты даже не терапевтического профиля, вплоть до стоматологов. Максимально привлечены студенты медколледжа, двух наших университетов — медицинского и государственного исследовательского. Но тем не менее нагрузка большая и в период этой нагрузки медики вынуждены расставлять приоритеты, по телефону отслеживают состояние пациента и в первую очередь идут на вызовы к тем, у кого состояние средней тяжести. К тем, у кого болезнь протекает легко, вполне возможно, приход врача откладывается на следующий день.
Кстати, не следует беспокоиться работающим новосибирцам, так как больничный открывается в тот же день, как поступила заявка на вызов врача. Даже если врач придет на следующий день или через два дня, можно быть спокойным: больничный уже действует и проблем на работе не возникнет.
— Последние несколько месяцев мы наблюдаем конфликт на предприятии «Медтранс» между руководством и представителями независимого профсоюза. Есть подозрения на ущемление прав части работников, на неделе нам жаловались на задержку авансов. Не пора ли вам вмешаться в эту историю, всё-таки речь идет про водителей скорых — в пандемийные времена очень важных людей для Новосибирска?
— Причины конфликта могут быть разные: могут быть в ошибках руководства, могут быть и другие. Кроме ошибок, я вижу и другое. В прошлом году на «Медтранс» пришел новый руководитель, мы видим, он неплохо взялся за наведение порядка, может быть, это не всем нравится и вызывает в том числе такую реакцию.
Что касается конкретного случая, который вы упомянули по поводу задержки заработной платы. В связи с тем, что это в принципе недопустимо, — это нарушение законодательства. Конечно же, я задавал вопрос своим подчиненным — министру, заместителю министра. Они мне докладывали результаты разбора ситуации. Можем прямо сейчас набрать Константина Васильевича Хальзова и послушать.
— Давайте.
Губернатор достает телефон, набирает министра, включает громкую связь, здоровается и задает вопрос.
— Константин Васильевич, я сейчас общаюсь с журналистами НГС, обсуждаем в том числе выплату зарплаты в декабре — январе, вы могли бы еще раз подтвердить, что вы мне докладывали?
Константин Хальзов отвечает по телефону:
— Да, конечно, Андрей Александрович. Значит, раньше существовала такая ситуация: в декабре выплачивался аванс, в январе — зарплата за декабрь. Новый руководитель первый год выплатил в декабре аванс и дополнительно — премию. Мы разбирались, не хватило управленческого опыта рассчитать остаток, поэтому возникли определенные вопросы. Но на сегодняшний день вся зарплата за декабрь выплачена, выплачен аванс за январь. Более того, при принятии бюджета на 2022 год мы для этого учреждения дополнительно заложили объем финансирования на заработную плату. Учитывая эту ситуацию, теперь выплата зарплаты в учреждении находится под моим контролем.
— Понятно, спасибо. (убирает телефон) Я эту ситуацию оцениваю как достаточно стандартную. Действительно, с советских времен мы привыкли, что аванс выплачивается в текущем месяце, а зарплата, или, как называли раньше, получка, выплачивается в следующем месяце. Но большинство руководителей стараются выплатить полностью аванс и получку в декабре, чтобы сделать подарок сотрудникам. Я так понимаю, новый руководитель из благих побуждений хотел это сделать в декабре, что-то получилось, что-то нет, но даже такие положительные попытки начальника вызвали неодобрение со стороны части коллектива.
«Почему я не могу спросить руководителя?»
— Как вы относитесь к принятому в первом чтении закону о местном самоуправлении*? Его достаточно серьезно критикуют: есть опасения, что в селах исчезнет власть, что местное самоуправление потеряет самостоятельность — попадет под управление губернатором. Что вы думаете на этот счет?
*Госдума в конце января приняла в первом чтении проект базового закона об общих принципах организации местного самоуправления. Как поясняют «Ведомости», он предполагает до 2028 года объединение всех сельских и городских поселений с районами в муниципальные или городские округа, а также ликвидацию их советов и администраций. Также губернаторы смогут не только участвовать в назначении, но и отрешать от должности глав муниципалитетов, в том числе за несистематическое достижение KPI.
— Мне кажется, что оппоненты этого закона беспокоятся в первую очередь не за судьбу сельских поселений, а, как мне кажется, больше за городские округа, за усиление государственной власти в городах.
Что касается сельских поселений, для Новосибирской области этот новый закон ничего принципиально не меняет. Потому что и текущая редакция
И сегодня процесс реформы уже протекает. Сегодня уже очень многие полномочия, например, в сфере ЖКХ, практически на всей территории области переданы на уровень районов. Где-то уже половина территорий передали полномочия по ремонту и содержанию дорог на районный уровень. ФАПы — это областной уровень, образование во многих территориях — тоже. Этот процесс идет, мы, конечно же, заглядываем дальше, как-то его структурируем и по опыту других регионов планируем создавать муниципальные округа. Некоторое еще большее укрупнение структуры управления.
И в этой части я считаю, что процесс правильный: людям на местах совершенно без разницы, к какому уровню власти ты, руководитель, относишься. Не справляется глава — они всегда задают вопросы в сторону главы района. Не справляется глава района — вопросы летят губернатору. И так далее. Поэтому, конечно же, нужно выстраивать оптимальную систему управления территорией, чтобы люди видели, что руководство не просто присутствует, но и имеет возможности и полномочия, чтобы решать эти вопросы. И новый закон в отношении сельских поселений ничего принципиально нового не дает, процесс идет.
Конечно же, в отношении городских округов у высших должностных лиц субъектов появятся дополнительные возможности и рычаги, и вполне возможно, что многих оппонентов это напрягает и беспокоит. Тут меня тоже нужно понять — если горожане мне постоянно предъявляют претензии за какие-то недостатки в городской жизни, и я вынужден реагировать, ну тогда дайте мне в руки рычаг, чтобы я мог этим управлять. В этой части я, как губернатор, за этот закон.
— В таком случае объем ответственности на вас вырастет. Теперь люди с большими вопросами к вам могут прийти.
— Конечно, они будут более настойчиво спрашивать. Если сегодня можно сказать, ну это же ваш уровень местного самоуправления, вы сами выбирали власть. То с появлением этого закона ответственность высших должностных лиц вырастет.
— Прозвучало достаточно жестко. Сейчас есть какие-то вопросы к городской власти?
— Жителей надо спросить, есть ли у них вопросы.
— А вы, как человек, которому предстоит эту ответственность принять, уже задумываетесь об этом вопросе?
— Я постоянно об этом думаю.
— Если учесть Новосибирск — это один из немногих городов с избранными мэрами, в остальных городах действует система сити-менеджеров, выходит, что в первую очередь коснется вас и Новосибирска.
— Но ведь новый закон допускает сохранение прямых выборов мэра.
— Но при этом вы можете кадровое решение принять.
— Ну, конечно, у меня появляется возможность более строго и напрямую спрашивать. Наверное, это справедливо, если жители меня спрашивают, почему я не могу спросить руководителя?
— Когда будут представлены новые министры — строительства, природных ресурсов и науки?
— Я никогда не анонсирую и практически никогда не комментирую кадровые решения и в этот раз также поступлю. Обычный процесс в каждом коллективе — люди приходят и уходят. Иногда по приятным причинам, иногда не по приятным, но жизнь есть жизнь — изменения всегда происходят. Точно также и в правительстве области, это абсолютно текущая рутинная работа по ротации руководителей. В ближайшее время все назначения состоятся. Могу сказать, что в ближайшее время еще будут кадровые решения — ничего такого в этом нет (интервью состоялось 2 февраля, 3-го стало известно о новом кадровом решении).
— Следующие выборы губернатора Новосибирской области состоятся уже через 1,5 года — в сентябре 2023-го. Планируете ли вы идти на второй срок?
— Даже если я знаю ответ, я его не озвучу, потому что полтора года — достаточно большой срок. И раньше времени объявлять и начинать избирательную кампанию — вредно для работы.