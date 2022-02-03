Губернатор Андрей Травников провел экскурсию для НГС по строящейся ледовой арене — видео

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вчера, 2 февраля, в рамках встречи для интервью показал главному редактору НГС Андрею Затирко, как ведется строительство ЛДС. На конец января процент готовности объекта оценивается в 65%. Несколько дополнительных помещений — будущие тренировочная арена и спортзал — уже подключены к отоплению. К середине февраля планируется закрыть стеклопакетом весь корпус, а к 1 марта начать подачу тепла в основную часть объекта.
Как выглядит ЛДС на данный момент — смотрите в нашем видео:
К началу МЧМ 2023 года также приурочили открытие движения по четвертому мосту. Ранее в Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки строительства перенесли на 284 дня. Губернатор Андрей Травников заявил, что движение откроют в декабре 2022 года, а часть работ на других объектах дорожного комплекса завершат позднее.