26 января среда
СЕЙЧАС -17°С
Пробки 4/10
usd 78.64
eur 88.93
Тема дняОт ковида умерла 3-летняя девочка
Все новости
Все новости

КСП заявила о срывах срока сдачи четвертого моста — концессионер опроверг эту информацию

В Контрольно-счетной палате заявили, что срок работ продлили на 284 дня

1 130
29Обсудить

Поделиться

Сейчас четвертый мост готов на 43%

Сейчас четвертый мост готов на 43%

Поделиться

В Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки возведения четвертого моста через Обь сорваны. Концессионер строительства группа «ВИС» ответила, что сроки работ не менялись.

О том, что строители четвертого моста выполняют работы с опозданием, рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты НСО Валерий Алехин во время выступления 25 января.

— Срок строительства продлен на 284 календарных дня — до 17 сентября 2023 года, но может быть и еще удлинен — до 6 декабря 2023-го. Общее выполнение работ по состоянию на 23 ноября 2021-го составило 11,7 миллиарда рублей (на этот момент техническая готовность объекта в соответствии с принятой отчетностью составила 35,5% при плановом значении на 31 декабря 2021-го не менее 55%), — сообщается на сайте Законодательного собрания Новосибирской области.

НГС не удалось связаться с аудитором, чтобы задать уточняющие вопросы о сроках строительства.

В пресс-службе группы «ВИС» пояснили, что в концессионном соглашении изначально был указан срок ввода в эксплуатацию в декабре 2023 года.

— По условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее 1 апреля 2022 года. В настоящий момент процент готовности составляет 43%. Ожидается достижение всех необходимых показателей в указанные сроки, — рассказал концессионер.

НГС обратился в пресс-службу группы «ВИС», чтобы уточнить, когда по мосту откроют движение и на нем завершат работы.

В сентябре 2020 года стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поставил перед строителями задачу завершить строительство в декабре 2022 года. Для ускорения работ из федерального бюджета выделили 8 миллиардов рублей.

В этом году новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста через Обь с высоты. Посмотрите, как идет надвижка пролетов и возведение пилонов.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

концессиястроительствочетвертый мост
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter