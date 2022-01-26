КСП заявила о срывах срока сдачи четвертого моста — концессионер опроверг эту информацию

В Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки возведения четвертого моста через Обь сорваны. Концессионер строительства группа «ВИС» ответила, что сроки работ не менялись.

О том, что строители четвертого моста выполняют работы с опозданием, рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты НСО Валерий Алехин во время выступления 25 января .