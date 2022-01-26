КСП заявила о срывах срока сдачи четвертого моста — концессионер опроверг эту информацию

В Контрольно-счетной палате Новосибирской области заявили, что сроки возведения четвертого моста через Обь сорваны. Концессионер строительства группа «ВИС» ответила, что сроки работ не менялись.
О том, что строители четвертого моста выполняют работы с опозданием, рассказал аудитор Контрольно-счетной палаты НСО Валерий Алехин во время выступления
— Срок строительства продлен на 284 календарных дня — до
НГС не удалось связаться с аудитором, чтобы задать уточняющие вопросы о сроках строительства.
В пресс-службе группы «ВИС» пояснили, что в концессионном соглашении изначально был указан срок ввода в эксплуатацию в декабре 2023 года.
— По условиям концессионного соглашения коэффициент технической готовности объекта в 55% должен быть достигнут не позднее
НГС обратился в пресс-службу группы «ВИС», чтобы уточнить, когда по мосту откроют движение и на нем завершат работы.
В сентябре 2020 года стало известно, что вице-премьер Марат Хуснуллин поставил перед строителями задачу завершить строительство в декабре 2022 года. Для ускорения работ из федерального бюджета выделили 8 миллиардов рублей.
В этом году новосибирский фотограф Слава Степанов сделал снимки строительства четвертого моста через Обь с высоты. Посмотрите, как идет надвижка пролетов и возведение пилонов.