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Тема дня10 снимков четвертого моста с высоты
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Слава Степанов снял с высоты четвертый мост через Обь — 10 завораживающих снимков

Строители приступили к 14-й стадии надвижки из 16

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С высоты стройка выглядит впечатляюще

С высоты стройка выглядит впечатляюще

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Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на строящемся пилоне четвертого моста и снял грандиозное сооружение с высоты. К началу 2022 года завершено 13 из 16 стадий надвижки пролетного строения моста.

— Снимал в самый морозный день — в пятницу, и по ощущениям было на пилоне -35 градусов. Почему-то пробки тогда собрались, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Это было очень интересно. Работа кипит — а это всегда приятно наблюдать. Несмотря на морозы, ребята активно трудятся.

Полюбуемся на виды вместе с фотографом.

Генподрядчик четвертого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС»

Генподрядчик четвертого моста через Обь в Новосибирске — группа «ВИС»

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Строительство идет очень активно — сейчас рабочие приступили уже к <nobr class="_">14-й</nobr> стадии надвижки

Строительство идет очень активно — сейчас рабочие приступили уже к 14-й стадии надвижки

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Пилон будет возвышаться над городом

Пилон будет возвышаться над городом

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Пилон уже хорошо видно из центра города

Пилон уже хорошо видно из центра города

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На фото попали и всем хорошо известные пробки

На фото попали и всем хорошо известные пробки

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Вид в сторону левого берега

Вид в сторону левого берега

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На правом берегу продолжается сборка вантового участка

На правом берегу продолжается сборка вантового участка

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Пилон должен напоминать буквы «Н»

Пилон должен напоминать буквы «Н»

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Сегодня пилон возвышается более чем на 60 метров

Сегодня пилон возвышается более чем на 60 метров

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Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.

В Новосибирске завершили 13-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста. Ее длина составила более 50 метров.

В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.

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