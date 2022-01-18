Слава Степанов снял с высоты четвертый мост через Обь — 10 завораживающих снимков

Новосибирский фотограф Слава Степанов побывал на строящемся пилоне четвертого моста и снял грандиозное сооружение с высоты. К началу 2022 года завершено 13 из 16 стадий надвижки пролетного строения моста.
— Снимал в самый морозный день — в пятницу, и по ощущениям было на пилоне -35 градусов. Почему-то пробки тогда собрались, — рассказал корреспонденту НГС Слава Степанов. — Это было очень интересно. Работа кипит — а это всегда приятно наблюдать. Несмотря на морозы, ребята активно трудятся.
Полюбуемся на виды вместе с фотографом.
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.
В Новосибирске завершили 13-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста. Ее длина составила более 50 метров.
В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.