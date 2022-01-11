Строители завершили надвижку очередной стадии четвертого моста — показываем фото

В Новосибирске завершили 13-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста. Ее длина составила более 50 метров.
— С 10 января строители приступили к сборке металлоконструкций
На правом берегу строители собирают вантовый участок моста, который позже соединят со строением, надвинутым с левого берега.
Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.
В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.
Этой зимой новосибирец Спартак Васильев снял стройку четвертого моста с высоты. Посмотрите, что из этого получилось.