Строители завершили надвижку очередной стадии четвертого моста — показываем фото

В Новосибирске завершили 13-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста. Ее длина составила более 50 метров.

— С 10 января строители приступили к сборке металлоконструкций 14-й стадии, длина сборки составит 62 погонных метра, масса — 717 тонн. Всего предусмотрено 16 стадий надвижки, а общая масса пролетного строения превысит 10 тысяч тонн, — сообщила пресс-служба группы «ВИС», которой принадлежит компания — концессионер строительства.