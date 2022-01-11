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Строители завершили надвижку очередной стадии четвертого моста — показываем фото

Движение по мосту откроют в 2022 году

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Длина дорожного полотна составит <nobr class="_">1,5 км</nobr>

Длина дорожного полотна составит 1,5 км

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В Новосибирске завершили 13-ю стадию надвижки пролетного строения четвертого моста. Ее длина составила более 50 метров.

— С 10 января строители приступили к сборке металлоконструкций 14-й стадии, длина сборки составит 62 погонных метра, масса — 717 тонн. Всего предусмотрено 16 стадий надвижки, а общая масса пролетного строения превысит 10 тысяч тонн, — сообщила пресс-служба группы «ВИС», которой принадлежит компания — концессионер строительства.

Сейчас длина надвинутого пролетного строения составляет 563 метра, его вес — 8001 тонна

Сейчас длина надвинутого пролетного строения составляет 563 метра, его вес — 8001 тонна

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Движение по мосту откроют в этом году

Движение по мосту откроют в этом году

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На правом берегу строители собирают вантовый участок моста, который позже соединят со строением, надвинутым с левого берега.

Группа «ВИС» — концессионер строительства четвертого моста в Новосибирске, семи поликлиник и складов для Минобороны ориентировочной стоимостью 30 миллиардов рублей. Выручка АО Группа «ВИС» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона.

В декабре стало известно, что из-за строительства платного моста для автомобилистов введут новые ограничения. Рассказываем, как уже изменилась дорожная ситуация из-за работ и чего стоит ждать в будущем.

Этой зимой новосибирец Спартак Васильев снял стройку четвертого моста с высоты. Посмотрите, что из этого получилось.

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