Новые сужения дорог ждут новосибирцев из-за 4-го моста — показываем, что творится на площади Труда и Ипподромской

— Правда? — подумал я и решил проверить, а вдруг действительно там стало хорошо и все ограничения убрали.

Левый берег

Итак, движемся в сторону площади Труда с правого берега — перед площадью Энергетиков сейчас действительно работают все 3 полосы, какое-то время назад здесь было сужение, но теперь его нет.