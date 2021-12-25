Новые сужения дорог ждут новосибирцев из-за 4-го моста — показываем, что творится на площади Труда и Ипподромской

На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что пробки на площади Труда не связаны со стройкой
— Стройка четвертого моста никоим образом не ограничила пропускную способность кольца на Станиславского и на площади Труда. Водители видят: какое количество полос было до стройки, такое и осталось, — сказал Андрей Травников в интервью «Вестям».
— Правда? — подумал я и решил проверить, а вдруг действительно там стало хорошо и все ограничения убрали.
Левый берег
Итак, движемся в сторону площади Труда с правого берега — перед площадью Энергетиков сейчас действительно работают все 3 полосы, какое-то время назад здесь было сужение, но теперь его нет.
Правый съезд на улицу Станционную идет в два ряда, в принципе этого достаточно. Далее, при движении в аэропорт, есть сужение Станционной из-за строительных работ с обычных 3 до 2 рядов, но здесь это некритично.
А вот если мы едем дальше по площади Энергетиков в сторону улицы Станиславского, нас ждут сужения, которые уже всем давно известны и никуда не делись. Перед железнодорожным путепроводом синий строительный забор сокращает нам число полос до 3.
Дальше — еще хуже: забор еще сильнее наступает на дорогу, машины едут в 2 ряда. До начала строительных работ автомобили через этот тоннель могли проезжать в 4 ряда по каждому из направлений, что мы и видим на снимках «Яндекс.Панорам».
Всё осложняется еще и жутким состоянием дорожного полотна, вот об этом губернатор сказал действительно справедливо — ремонт бы улучшил пропускную способность развязки. Но, к сожалению, что-то я не увидел, чтобы после слов высшего должностного лица региона новосибирские дорожники прибежали сюда с лопатами и асфальтом для ремонта (а погода позволяет).
Что касается заезда на площадь Энергетиков по улице Станционной со стороны аэропорта, то тут как раз особых проблем не добавилось. Да, из-за строительных работ изменилась конфигурация полос — они изогнулись и разветвились, но также машины могут ехать в 3 ряда.
Сейчас только разворачиваются работы по сооружению масштабной развязки на пл. Труда и пл. Энергетиков, нас ждут новые ограничения и сужения. Группа «ВИС», которая сооружает четвертый мост, заявила: «Предусмотрено устройство объездных дорог, сужение проезжей части на период производства работ. Ограничения будут вводиться и сниматься поэтапно, по необходимости».
На текущий момент мы можем видеть только небольшой построенный участок эстакады
Посмотрите на схеме, какая это масштабная развязка. Предусмотрен даже подземный тоннель под насыпью железной дороги справа от существующего тоннеля. Таким образом мы получаем по 8 полос движения в каждую сторону, и с учетом множества эстакад и съездов развязка должна кардинально изменить транспортную обстановку в этом месте. Ну и конечно строительство такого масштаба не обойдется без существенных ограничений движения.
Правый берег
Переносимся на другой конец стройки четвертого моста — это улица Ипподромская и временный объезд перекрытого участка. Я подъезжаю по Ипподромской со стороны Сухого лога — эту магистраль сегодня можно назвать самой раздолбанной из всех ключевых улиц.
Количество здоровенных ям здесь такое, что их просто уже не заделывают. То есть какие-то куски отремонтированы, а этот провал, к примеру, так и поджидает, как бы кому порвать колеса.
Приближаемся к перекрытому участку, объезд организован через улицу Кривощековскую. Машины идут только в 2 ряда, с трудом преодолевая дырки в асфальте.
Далее попадаем на ТЦ «Мегас», тут уже появляются 3 ряда, но пробка практически всегда, причем бордового цвета.
Ранее группой «ВИС» сообщалось, что в декабре на развязке Ипподромской с Красным проспектом и Фабричной будет открыт съезд С-1, но в итоге это переносится на апрель. Съезд С-1 — это такой бетонный желоб, который позволит автомобилям не делать крюк по Кривощековской вокруг «Мегаса», а плавно выходить на площадь Будагова.
Съезд С-1 будет двухполосным. Строительная компания раньше сообщала, что «здесь завершены все монолитные работы по устройству подпорных стен и пешеходных тоннелей, выполнено устройство двух слоев асфальтобетона», но всё равно непонятно, как его планировали открыть в декабре — на вид-то не шибко всё готово.
— В настоящее время ведутся работы по строительству съезда С-1. Запуск рабочего движения по нему запланирован во втором квартале 2022 года. Съезд С-1 предназначен для пропуска транспортных потоков с ул. Ипподромская в сторону Красного проспекта и Большевистской, — так сейчас прокомментировали в группе «ВИС».
Обратите внимание, где на схеме находится съезд С-1, он указан стрелкой. Основная часть Ипподромской поднимется на второй уровень, а потом перейдет и на третий уровень, проходя над «горбом Городецкого». Это станет единственной полноценной