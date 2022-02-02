Губернатор Новосибирской области раскрыл НГС список новых ковидных ограничений — их примут до пятницы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время большого интервью НГС раскрыл список новых ограничительных мер, которые примут до пятницы, 4 февраля, в связи с очередной волной коронавируса. Их анонсировали еще в понедельник, но точный список мер никто публично не озвучивал.



— Во-первых, продолжается так называемый всеобщий карантин в школах: для разных классов форма карантина, как вы знаете, варьируется. Второе, мы рекомендуем работодателям до 30% работников перевести на удаленный формат работы. В обязательном порядке потребуем, чтобы невакцинированные люди в возрасте 60+ находились дома на самоизоляции. Точечное дополнительное решение — необходимость предъявления справок ПЦР при заселении в гостиницы и гостевые дома на территории Новосибирской области.

