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СрочноГубернатор озвучил НГС новые ковидные ограничения
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Губернатор Новосибирской области раскрыл НГС список новых ковидных ограничений — их примут до пятницы

Новые меры коснутся всех работодателей

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Глава региона на этой неделе не планирует вводить жесткие ограничения

Глава региона на этой неделе не планирует вводить жесткие ограничения

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время большого интервью НГС раскрыл список новых ограничительных мер, которые примут до пятницы, 4 февраля, в связи с очередной волной коронавируса. Их анонсировали еще в понедельник, но точный список мер никто публично не озвучивал.

— Во-первых, продолжается так называемый всеобщий карантин в школах: для разных классов форма карантина, как вы знаете, варьируется. Второе, мы рекомендуем работодателям до 30% работников перевести на удаленный формат работы. В обязательном порядке потребуем, чтобы невакцинированные люди в возрасте 60+ находились дома на самоизоляции. Точечное дополнительное решение — необходимость предъявления справок ПЦР при заселении в гостиницы и гостевые дома на территории Новосибирской области.

Запрет проведения спортивных, культурных массовых мероприятий, в том числе межрегиональных и межмуниципальных, за исключением командных видов — таких как волейбол и хоккей со зрителями. Все остальные мероприятия минимизируем, проводим только в том случае, если они являются отборочными, необходимыми нам для участия в последующих федеральных или международных соревнованиях, — заявил губернатор.

При этом он отметил, что масштабных решений вроде остановки работы отдельных отраслей принимать не планируется.

— Если ситуация будет осложняться, на следующей неделе посмотрим, может быть, какие-то решения будем принимать. Что касается решений этой недели, я их практически все перечислил. Они будут приняты на этой неделе — в четверг или пятницу на заседании правительства, — заверил Андрей Травников.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Главный редактор НГС Андрей Затирко сегодня, 2 февраля, взял большое интервью у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Помимо ситуации с коронавирусом в регионе, они обсудили вопрос строительства ЛДС, кадровые перестановки в правительстве и грядущие изменения в законе о местном самоуправлении. Материал выйдет в пятницу, 4 февраля.

Пятая волна коронавируса захлестнула Новосибирскую область на этой неделе. Антирекорды по приросту заболевших фиксируются ежедневно, в том числе сегодня, 2 февраля. Городские театры уже отменяют или переносят спектакли из-за очередной волны.

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Андрей Травниковгубернатор Новосибирской областикоронавирус
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