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В НГУ будет новый проректор: министр юстиции НСО Наталья Омелёхина получила повышение в вузе

Дата вступления в должность и круг ее обязанностей сейчас обсуждаются

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Сейчас Наталья Омелёхина руководит кафедрой философии и права

Сейчас Наталья Омелёхина руководит кафедрой философии и права

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Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина получит новую должность в Новосибирском государственном университете.

— Подтверждаем, что Наталья Омелёхина займет должность проректора Новосибирского государственного университета. Дата вступления в должность и круг обязанностей обсуждаются. В настоящий момент Наталья Омелёхина возглавляет кафедру административного и финансового права Института философии и права НГУ, — сказали в пресс-службе. Должность Омелёхиной будет новая, прежде на ней никто не работал

В приемной министра юстиции НГС сказали, что не располагают информацией об уходе Омелёхиной с поста в правительстве.

В пресс-службе правительства Новосибирской области НГС сообщили, что соответствующее распоряжение губернатора еще не поступало, а информацией о переходе министра юстиции на другую работу не располагают.

Наталья Омелёхина С 2012 по 2020 годы была вице-губернатором Новосибирской области. 3 августа 2020 года назначена на должность министра юстиции региона.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко ушел в отставку в декабре 2021-го. В начале декабря в отставку подал министр строительства Иван Шмидт. В минстрое пояснили, что в последнее время он «захандрил».

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НГУАкадемгородок Новосибирскаминистр юстиции
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