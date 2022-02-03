В НГУ будет новый проректор: министр юстиции НСО Наталья Омелёхина получила повышение в вузе

Министр юстиции Новосибирской области Наталья Омелёхина получит новую должность в Новосибирском государственном университете.
— Подтверждаем, что Наталья Омелёхина займет должность проректора Новосибирского государственного университета. Дата вступления в должность и круг обязанностей обсуждаются. В настоящий момент Наталья Омелёхина возглавляет кафедру административного и финансового права Института философии и права НГУ, — сказали в пресс-службе. Должность Омелёхиной будет новая, прежде на ней никто не работал
В приемной министра юстиции НГС сказали, что не располагают информацией об уходе Омелёхиной с поста в правительстве.
В пресс-службе правительства Новосибирской области НГС сообщили, что соответствующее распоряжение губернатора еще не поступало, а информацией о переходе министра юстиции на другую работу не располагают.
Наталья Омелёхина С 2012 по 2020 годы была вице-губернатором Новосибирской области.
Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко ушел в отставку в декабре