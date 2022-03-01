Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили в Новосибирске

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года — права проведения лишились Новосибирск и Омск. Решение федерации было озвучено на официальном сайте
— Действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, — говорится на сайте.
МЧМ по хоккею должен был пройти с
— В ближайшие месяцы ИИХФ начнет переговоры, чтобы найти нового хозяина для мероприятия. Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, — заявили в федерации.
26 февраля глава Новосибирской области на выездном совещании оценил темпы строительства многофункциональной ледовой арены. Андрей Травников заявил, что объект однозначно будет введен в срок, даже если будет принято решение о переносе места проведения МЧМ-2023 из Новосибирска в связи с событиями на Украине.