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Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили в Новосибирске

Такое решение приняла Международная федерация хоккея

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Для проведения чемпионата в Новосибирске строят новый ЛДС

Для проведения чемпионата в Новосибирске строят новый ЛДС

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Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года — права проведения лишились Новосибирск и Омск. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля.

— Действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, — говорится на сайте.

МЧМ по хоккею должен был пройти с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года в Новосибирске и Омске. В Новосибирске к нему строится масштабный имиджевый спортивный объект — новая ледовая арена на 10,5 тысячи мест общей площадью 66 тысяч квадратных метров с прилегающей территорией на берегу реки Оби.

— В ближайшие месяцы ИИХФ начнет переговоры, чтобы найти нового хозяина для мероприятия. Решение о переносе мероприятия было принято в первую очередь из-за заботы о здоровье и благополучии всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, — заявили в федерации.

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26 февраля глава Новосибирской области на выездном совещании оценил темпы строительства многофункциональной ледовой арены. Андрей Травников заявил, что объект однозначно будет введен в срок, даже если будет принято решение о переносе места проведения МЧМ-2023 из Новосибирска в связи с событиями на Украине.

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ЛДСМЧМ-2023
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