Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили в Новосибирске

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение перенести из России молодежный чемпионат мира 2023 года — права проведения лишились Новосибирск и Омск. Решение федерации было озвучено на официальном сайте 28 февраля .



— Действия были инициированы Советом, чтобы позволить ИИХФ обеспечить безопасность чемпионатов ИИХФ и всех участвующих игроков, официальных лиц и болельщиков, — говорится на сайте.

