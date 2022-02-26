Губернатор Травников допустил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирской области

26 февраля глава Новосибирской области на выездном совещании оценил темпы строительства многофункциональной ледовой арены. Андрей Травников заявил, что объект однозначно будет введен в срок, даже если будет принято решение о переносе места проведения МЧМ-2023 из Новосибирска в связи с событиями на Украине.



— Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить чемпионат в Сибири, мы будем готовы. Если нет — переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде — из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев, — подчеркнул глава региона.

