Губернатор Травников допустил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирской области

26 февраля глава Новосибирской области на выездном совещании оценил темпы строительства многофункциональной ледовой арены. Андрей Травников заявил, что объект однозначно будет введен в срок, даже если будет принято решение о переносе места проведения МЧМ-2023 из Новосибирска в связи с событиями на Украине.
— Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить чемпионат в Сибири, мы будем готовы. Если нет — переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде — из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев, — подчеркнул глава региона.
Основное здание арены планируют подключить к теплу в начале марта. На финишной прямой остекление основной арены, уже смонтировали 94% витражей, до конца недели установят оставшиеся стеклопакеты, которые дополнительно доставили на объект взамен бракованных и поврежденных при транспортировке. Строители продолжают в ускоренном темпе возводить внутри здания перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляцию, канализацию, отопление, слаботочные системы.
Также в прибрежной зоне на левом берегу строят комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Комплекс должны запустить до введения в эксплуатацию Ледовой арены — летом этого года. Стоимость строительства составила 1,4 миллиарда рублей. Основная часть — это средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты.
24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что известно о происходящем на границе обеих стран и за их пределами.