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Губернатор Травников допустил перенос Молодежного чемпионата мира по хоккею из Новосибирской области

Глава региона подчеркнул, что такое решение не повлияет на сроки строительства объекта

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26 февраля глава Новосибирской области на выездном совещании оценил темпы строительства многофункциональной ледовой арены. Андрей Травников заявил, что объект однозначно будет введен в срок, даже если будет принято решение о переносе места проведения МЧМ-2023 из Новосибирска в связи с событиями на Украине.

— Решение о переносе возможно, но это неважно: мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту. Если решение будет — проводить чемпионат в Сибири, мы будем готовы. Если нет — переживем. Морально мы к этому были готовы и два года назад, когда WADA «нападала» на наших спортсменов; и несколько месяцев назад, когда был остановлен чемпионат в Канаде — из-за ковида. В любом случае это никак не повлияет на строительство, которое идет по графику. Мы продолжаем работать, готовиться, создавать подарок для новосибирцев, — подчеркнул глава региона.

Основное здание арены планируют подключить к теплу в начале марта. На финишной прямой остекление основной арены, уже смонтировали 94% витражей, до конца недели установят оставшиеся стеклопакеты, которые дополнительно доставили на объект взамен бракованных и поврежденных при транспортировке. Строители продолжают в ускоренном темпе возводить внутри здания перегородки, заливать полы, прокладывать инженерные сети: вентиляцию, канализацию, отопление, слаботочные системы.

Также в прибрежной зоне на левом берегу строят комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Комплекс должны запустить до введения в эксплуатацию Ледовой арены — летом этого года. Стоимость строительства составила 1,4 миллиарда рублей. Основная часть — это средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты.

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что известно о происходящем на границе обеих стран и за их пределами.

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ЛДСМолодежный чемпионат мира по хоккею — 2023хоккей
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