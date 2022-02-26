Военная операция на Украине: Европа вводит санкции, Путин и Зеленский пытаются сесть за стол переговоров

24 февраля по приказу Владимира Путина на территории Украины началась военная операция. В планы РФ, по словам президента, не входит оккупация страны, а действия связаны с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники». Финансовые рынки отреагировали на такое решение обвалом, Европа — новыми санкциями. В этом онлайне мы публикуем всё, что известно о происходящем на границе обеих стран.