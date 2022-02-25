На левом берегу строят комплекс очистных сооружений за 1,4 миллиарда рублей — его запустят этим летом

В Новосибирске в прибрежной зоне на левом берегу строят комплекс очистных сооружений стоков ливневой канализации. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города. Комплекс должны запустить до введения в эксплуатацию Ледовой арены — летом этого года. Стоимость строительства составила 1,4 миллиарда рублей. Основная часть — это средства федерального бюджета, также задействованы областной и городской бюджеты.
Очистные сооружения будут принимать ливневые стоки с территории строящегося ЛДС, парка и станции «Спортивная», а также с улиц Немировича-Данченко, Блюхера, проспекта и площади Карла Маркса.
— У нас около 100 выпусков в реку Обь, нужно организовывать их очистку. Для приема воды уже построен коллектор длиной почти 2 километра. Объем очистных сооружений рассчитан на 10 тысяч кубометров воды, залповый выброс — 3900 литров в секунду. Предусмотрено пять этапов очистки, в том числе угольный фильтр и облучение ультрафиолетом. Таким образом, качество воды, поступающей в Обь, будет очень высоким, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Строительство объекта идет по графику. Сейчас монтируют железобетонные конструкции, монтаж планируют завершить через 1,5–2 месяца. Строительно-монтажные работы должны завершить до конца июня. Затем приступят к монтажу оборудования — его закупили почти в полном объеме.
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