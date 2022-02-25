На левом берегу строят комплекс очистных сооружений за 1,4 миллиарда рублей — его запустят этим летом

Строительство объекта идет по графику. Сейчас монтируют железобетонные конструкции, монтаж планируют завершить через 1,5–2 месяца. Строительно-монтажные работы должны завершить до конца июня. Затем приступят к монтажу оборудования — его закупили почти в полном объеме.

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