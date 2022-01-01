Парки, метро и трамваи. Что хорошего сделала мэрия Новосибирска в 2021-м — плюсы нашел даже Сергей Бойко

Андрей Кузнецов — о подготовке к чемпионату

— Общий фон публичных оценок деятельности мэрии таков, что если горожане пока не пошли с лопатами менять власть в Новосибирске, это уже можно считать позитивным маркером, — считает редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.



Из положительных результатов он называет «предчемпионатные мероприятия», которые входят в зону ответственности администрации Анатолия Локтя:



— На фоне отставания по арене, которой занимается правительство региона, строительство станции метро «Спортивная» в этом году велось, можно сказать, без видимых сбоев, своевременно развернуты работы по созданию парка возле нового ЛДС. Весеннюю массированную критику за состояние города мэрии удалось конвертировать в привлечение дополнительных средств из бюджета области на ремонт дорог и закупку снегоуборочной техники. Это стоило городской власти репутационных издержек, но их величина — вопрос точки зрения.