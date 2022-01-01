Парки, метро и трамваи. Что хорошего сделала мэрия Новосибирска в 2021-м — плюсы нашел даже Сергей Бойко

Критиковать мэрию Новосибирска — это уже своего рода традиция. И не сказать, чтобы критика была беспочвенной: новосибирцы из года в год жалуются на не чищенные от снега тротуары, вонь, источник которой до сих пор никто не может установить, пыль, стабильно опускающуюся на наш город в теплое время года, а также некачественный ремонт дорог. И это только то, что сходу приходит на ум. Но что-то положительное тоже должно быть. Мы задались целью выяснить, какими достижениями мэрия Новосибирска может похвастать в этом году. И, поговорив с экспертами, эти достижения нашли — читайте подробности в материале корреспондента НГС Ксении Лысенко (кстати, внизу опрос для читателей).
Андрей Кузнецов — о подготовке к чемпионату
— Общий фон публичных оценок деятельности мэрии таков, что если горожане пока не пошли с лопатами менять власть в Новосибирске, это уже можно считать позитивным маркером, — считает редактор и директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов.
Из положительных результатов он называет «предчемпионатные мероприятия», которые входят в зону ответственности администрации Анатолия Локтя:
— На фоне отставания по арене, которой занимается правительство региона, строительство станции метро «Спортивная» в этом году велось, можно сказать, без видимых сбоев, своевременно развернуты работы по созданию парка возле нового ЛДС. Весеннюю массированную критику за состояние города мэрии удалось конвертировать в привлечение дополнительных средств из бюджета области на ремонт дорог и закупку снегоуборочной техники. Это стоило городской власти репутационных издержек, но их величина — вопрос точки зрения.
По словам Кузнецова, в 2021 году руководство Новосибирска приняло важное и «политически рискованное решение» — инициировало перевод Новосибирска в ценовую зону.
— Это дает основу для привлечения крупных инвестиций в ремонт и модернизацию изношенных теплосетей. Если федеральные власти одобрят инициативу, это определит развитие теплоснабжения мегаполиса как минимум на 10 лет вперед. Главное не останавливать город на всё лето в пробках из-за возросшего объема работ по перекладке труб, — добавил он.
Алексей Мазур — о трамвайной линии
Работы по благоустройству парков тоже называет среди достижений работы мэрии в 2021 году политолог и аналитик сайта «Тайга.инфо» Алексей Мазур:
— Из хорошего, наверное, — это продолжение благоустройства парков, то, чем занимается Анна Терешкова. Набережная, Заельцовский парк… Начата реконструкция, хоть и не завершена, но то, что видели и о чем говорили мои родственники, — там действительно будет красиво. Второе — это трамвайная линия по Волочаевской. Наконец она отгорожена от автомобилей, реконструирована, и по ней трамваи должны идти быстрее, чем обычно. Хоть немного, но о трамваях позаботились, хотя автомобилисты недовольны, поскольку там у них сократилось количество полос.
Из того, что можно записать в «плюс» к мэрии, Алексей Мазур, как и Андрей Кузнецов, называет работы на станции «Спортивной».
— По ней, вроде бы, пока претензий не было, что не укладываются в график и есть какие-то там сбои, — отметил он.
Анна Терешкова — об изменении облика Новосибирска
Вице-мэр Анна Терешкова, о которой упоминали эксперты, сама называет в числе «великих дел» прошедшего года два проекта мэрии, запущенных в 2021-м:
— Это в первую очередь, то, что началась реконструкция театра Афанасьева. Ну вот представляете, последний театр, который строился в Новосибирске, — это театр «Глобус». С тех пор больше ни одного театра в городе не было построено. То есть это такая историческая стройка. С другой стороны, мы начали осваивание новой территории — это территория возле ЛДС. Это метрополитен, это дороги, это сам по себе комплекс, но этот комплекс никогда не будет ценен, если рядом не будет благоустройства. И мы делаем целый спортивный парк вокруг. То есть это будет уникальная территория, которую мы в последующем соединим с Бугринским мостом.
По словам Терешковой, проекта, подобного этому парку, не будет больше нигде в стране.
— Можно будет сесть на метро — что с правого берега, что с левого — выйти на станции, взять в прокат коньки, лыжи, велосипед или ролики, и проехать по всей этой территории. Можно сказать, мы меняем облик Новосибирска. И плюс, конечно, то, что мы договорились и получили статус новогодней столицы России… Мне кажется, мы сможем показать все плюсы Новосибирска, чтобы к нам под чемпионат приехали не только люди со всего мира, но и из России, чтобы посмотреть, какой Новосибирск прекрасный, — подчеркнула вице-мэр.
Сергей Бойко — о десакрализации мэра
Другой точки зрения придерживается депутат Горсовета Сергей Бойко, ранее уже выступавший с критикой мэра и администрации.
— Самым главным и положительным результатом работы мэрии под управлением Локтя является полная десакрализация мэра и муниципальной власти. Горожане теперь понимают, что городом может управлять любой, абсолютно любой человек, даже самый неподходящий, и мегаполис всё равно будет как-то жить. С пробками, вонью, точечной застройкой, убитым общественным транспортом, но будет. Небеса не разверзнутся. Похоже, это давняя стратегия нашего мэра, но в последний год она особенно хорошо заметна, — считает он.
Но если смотреть шире, говорит депутат, можно найти «небольшие, но значимые хозяйственные улучшения»:
— Хоть и в лизинг, но закупили 150 новых автобусов, выделили бюджеты на покупку снегоуборочной техники, под давлением независимых депутатов значительно сократили затраты на собственный пиар, приняли дизайн-код. Тем не менее на фоне общей бесхозяйственности, сотен миллионов рублей асфальта уложенных в снег, застраиваемых зеленых зон и прочих «достижений» улучшения не выглядят впечатляюще.
Недавно федеральный бюджет выделил еще 1 миллиард 613,5 миллиона рублей на завершение строительства ЛДС. Отставание от запланированных сроков сдачи арены, по словам губернатора Андрея Травникова, составляет полгода.