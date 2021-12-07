Чисто только у мэрии: кто отвечает за снежную кашу на тротуарах в центре Новосибирска

Дороги и тротуары в Новосибирске вновь замело снегом, который дорожные службы то ли не спешат, то ли не успевают убирать. Зима только началась, а горожане уже завалили СМИ и соцсети жалобами на снежный коллапс, что для Новосибирска, впрочем, уже своего рода традиция. Проблемы те же, что и годами ранее: каша на дорогах и сугробы на тротуарах. Команда НГС тоже традиционно проверила, как убирают центр города, а затем выяснила, кто и сколько денег получит за сомнительного качества работу.

Но для начала взгляните, что собой представляют тротуары в центральной части города. Как видно, в идеальном состоянии находится только один участок — у мэрии.