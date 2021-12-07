Чисто только у мэрии: кто отвечает за снежную кашу на тротуарах в центре Новосибирска

Дороги и тротуары в Новосибирске вновь замело снегом, который дорожные службы то ли не спешат, то ли не успевают убирать. Зима только началась, а горожане уже завалили СМИ и соцсети жалобами на снежный коллапс, что для Новосибирска, впрочем, уже своего рода традиция. Проблемы те же, что и годами ранее: каша на дорогах и сугробы на тротуарах. Команда НГС тоже традиционно проверила, как убирают центр города, а затем выяснила, кто и сколько денег получит за сомнительного качества работу.
Но для начала взгляните, что собой представляют тротуары в центральной части города. Как видно, в идеальном состоянии находится только один участок — у мэрии.
6 миллионов от мэрии на борьбу со снегом
Уборкой снега в центре Новосибирска занимаются муниципальное казенное учреждение «Центральное» и ДЭУ
Среди подрядчиков муниципальных учреждений в этом году целая группа компаний, которые отвечают за уборку и вывоз снега в разных районах центра в разное время суток. Компании «Зеленый сад», «Примасервис», «Эко-группа организаций по уборке снега и территории» и индивидуальный предприниматель Кулиджанян Сергей Колевич — всё это постоянные партнеры муниципальных учреждений в этой работе. Также часть подрядчиков на сайте госзакупок не указана — их выбирали закрытым способом.
Компания «Зеленый сад» получила контракт на 689 тысяч рублей на механизированную погрузку, вывоз снега и ручную зачистку лотка дороги от снега по ночам в Центральном районе до 31 декабря. Списка конкретных улиц в документации к закупке нет.
«Примасервис» по двум контрактам получит более 1,6 миллиона рублей за предоставление техники для уборки дорог и проездов и за механизированную погрузку и вывоз снега по ночам с дорог в Заельцовском районе (Центральный округ). Срок — до 31 декабря.
«Эко-группа организаций по уборке снега и территории» получила подряд на механизированную погрузку и вывоз снега ночью в Железнодорожном районе за 547 тысяч рублей.
Еще два контракта на общую сумму в 6 миллионов рублей получил предприниматель Сергей Колевич Кулиджанян — до 31 декабря он обязуется предоставить транспорт с водителями для уборки снега с улиц Центрального округа «по мере возникновения у ДЭУ потребности» в этом.
Что говорят подрядчики и мэр об уборке снега
Качество уборки снега Сергей Кулиджанян отказался обсуждать с корреспондентом НГС. Телефоны «Зеленый сад» и «Примасервис» либо не отвечают, либо неактуальны. Ситуацию прокомментировала только Екатерина Шарагина — руководитель компании «Эко-группа организаций по уборке снега и территории»:
— Вокзальная магистраль принадлежит ДЭУ на уборку, все вопросы к ним. У нас дороги не первой категории, где ездит общественный транспорт. Это внутридворовые проезды. Там, где ездит общественный транспорт — это всё ДЭУ, к ним вопросы, — посоветовала обратиться она.
НГС направил запрос мэрии Новосибирска, кто ответственен за уборку заснеженных тротуаров в центре Новосибирска и сколько единиц техники ежедневно работают там. За сутки на запрос редакции не ответили. Сам мэр Анатолий Локоть, впрочем, считает, что ответственность за травмы горожан из-за плохой уборки снега и наледи «лежит на всех».
— Мы живем в Сибири. Это особый климат. И особенность заключается в том, что снег выпадает большую часть года — иногда говорят, зима длится 9 месяцев. Сегодня большую часть уделяем обновлению техники, а вот что касается ее количества, тут всё зависит от конкретики: какая будет зима? То есть сколько снега выпадет не вообще, а в определенный сжатый период. И в этом отношении предугадать, сколько надо этой техники достаточно сложно. Можно сказать, что ее надо много, увеличить в разы количество ее, но тогда она будет большую часть времени простаивать. Это омертвенный капитал, — заявил 5 декабря мэр в интервью каналу «Вести-Новосибирск».
Недавно авторедактор НГС Дмитрий Косенко нашел место, где дороги убирают лучше, чем в центре, — это Первомайский район. Он попытался разобраться, почему тут чище.
НГС уже публиковал подробный разбор аукционов и компаний, заработавших на вывозе снега с улиц Новосибирска миллионы в прошлом зимнем сезоне. В этом списке есть уже знакомый нам предприниматель Кулиджанян Сергей Колевич.