Вылизанная Первомайка. Почему этот район чистят от снега лучше, чем основной Новосибирск (смотрите и завидуйте)

Наступили снегопады, и сезонные перепалки об «ужасных дорогах» начинают плавно перетекать в перепалки об «ужасной уборке» снега в Новосибирске. Между тем, в отдельных районах города ситуация со снегом обстоит не так уж и плохо — в частности в Первомайском районе, о котором говорят, что чистят тут лучше, чем в основном Новосибирске. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить Первомайку и разобраться, почему тут чище.

В последнее время мне начали поступать сигналы сразу от нескольких граждан о том, что, оказывается, в отдаленном Первомайском районе снег стабильно чистят лучше, чем в «материковой» части Новосибирска. Как это так и почему — давайте разберемся вместе, нанесем визит на Первомайку (в основную историческую часть) и поговорим с местными. И периодически на фотографиях будем переноситься в Новосибирск для сравнения.