Вылизанная Первомайка. Почему этот район чистят от снега лучше, чем основной Новосибирск (смотрите и завидуйте)

Наступили снегопады, и сезонные перепалки об «ужасных дорогах» начинают плавно перетекать в перепалки об «ужасной уборке» снега в Новосибирске. Между тем, в отдельных районах города ситуация со снегом обстоит не так уж и плохо — в частности в Первомайском районе, о котором говорят, что чистят тут лучше, чем в основном Новосибирске. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить Первомайку и разобраться, почему тут чище.
В последнее время мне начали поступать сигналы сразу от нескольких граждан о том, что, оказывается, в отдаленном Первомайском районе снег стабильно чистят лучше, чем в «материковой» части Новосибирска. Как это так и почему — давайте разберемся вместе, нанесем визит на Первомайку (в основную историческую часть) и поговорим с местными. И периодически на фотографиях будем переноситься в Новосибирск для сравнения.
Накануне вечером перед поездкой и ночью в городе прошел снегопад, не супермасштабный, но всё же поднасыпало хорошо. Так вот, по пути на улицах Калининского района, на всем Красном проспекте, на Большевичке (а это 22 километра) я не видел ни одной уборочной машины. А как заехал на Первомайку — на тебе, трактор-уборщик и самосвал работают на обочине улицы Первомайской.
Сама Первомайская (главная тут магистраль) по основной проезжей части почищена до асфальта, хотя есть остатки снега по центру и в межколейном пространстве.
Для сравнения, это улицы Калининского района, асфальт почти полностью скрыт слоем серой каши.
Попадаем на улицу Эйхе — обратите внимание на состояние края проезжей части, примыкающего к бордюру. Именно по состоянию этой «обочины» можно судить о качестве и сроках проведения уборки. Тут видно, что чистили недавно.
А вот на Красном проспекте, в самом сердце столицы, обочины оказались «грязными», многие бордюры даже и не видно под кучами снега.
Да чего уж там, это обочина на самой площади Ленина у Краеведческого музея — не мешает ехать, да и ладно. Слава Николаю Угоднику, что хоть напротив, у здания мэрии, обочина расчищена.
Продолжаем вести наблюдение на улице Героев Революции — здесь явно недавно прошел трактор.
О, минипогрузчик Digger SSL 6700 чистит тротуар. Его водитель Владимир рассказывает, что и правда, в районе неплохо справляются со «зловредными белыми мухами».
— По идее, да. Ну, по крайней мере, даже вот, когда приезжали люди, они всегда говорили, что границу Октябрьского-Первомайского пересекаешь — небо и земля. И это я не первый раз слышал.
— Это сейчас еще запущено, потому что я первый день вышел, неделю на больничном был. А так бы всё в асфальте было, — продолжает Владимир.
Так выглядит тротуар на улице Первомайской — не асфальт, но можно пройти по достаточно широкой дорожке.
Опять уборщик, легендарный советский аппарат «тещины руки» — работает рядом с частным сектором.
Какая-то периферийная улица, куда я завернул наугад — проехать можно, пойдет.
Парковочные карманы — небольшой слой белого пуха, но, по крайней мере, не грязное серое месиво.
К примеру, так выглядят карманы в Калининском районе, тут снег не вывозят неделями, месяцами — вам не стыдно, а, администрация района? Кстати, на примере отдельно взятого несчастного кармана мы проводим эксперимент — пытаемся понудить власти к регулярной работе по оперативной очистке через заявки на сайте «Госуслуги» и на сайте мэрии. Пока, через 5 дней после обращений, реакции нет. Мы проинформируем читателей о результатах эксперимента.
Далее, двор обычной
Микрорайон «Весенний» за последние годы сильно разросся. В принципе тут неплохо, живенькие кирпичные дома скрашивают серость, а летом, говорят, тут зелено.
Вовсю идет работа по очистке улиц и парковочных карманов.
— Да неплохо, каждый день работают, — говорит пенсионер Петро, который недавно переехал сюда из Прокопьевска Кемеровской области.
А это состояние одной из автобусных остановок. Что за чудеса в решете, почему это на Первомайке с чисткой справляются лучше? Чистит дороги здесь муниципальное предприятие ДЭУ-5, принадлежащее мэрии, в этом сезоне всё делает своими силами. Последние контракты с подрядчиками были в феврале, тогда нанимались самосвалы для вывоза снега — платили 917 тысяч рублей и 1,3 миллиона индивидуальным предпринимателям и мелким ООО. Всего у ДЭУ-5 как заказчика имеется 534 госконтракта на 434 миллиона.
— Действительно, этот факт отмечался, и неоднократно, могу поделиться наблюдениями. Что касается ДЭУ-5, в общем-то да, [на хорошем счету]. На «Весеннем» еще и управляющая компания хорошая, сильная. Отмечаем, что жалоб на уборку снега не так уж и много, — рассказывает Артем Роговский, заместитель главы администрации Первомайского района.
А может быть, дело в компактности основой части Первомайки? А может быть, тут снега падает меньше? Или вот есть еще заговорщическая версия, что чистка тут исторически сложилась, поскольку есть такой местный житель Владимир Городецкий, который когда-то и начинал работать в этом районе.
— Вроде неплохо, вот сейчас еду по улице. ДЭУ-5 делает уборку своими силами. Я вам скажу, мастера хорошо работают, есть сменные мастера, которые посменно работают, и есть заместитель директора, — делится мнением местный житель, бывший главный инженер ДЭУ-5 Александр Симонов.
Такие дела. Ну а мы возвращаемся в столицу к нашим любимым кучкам на площади Ленина и к гадким сугробам на центровой улице Ленина — срамота. Про другие районы я уж и не говорю.
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