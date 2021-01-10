Город в сугробах: 10 фото с засыпанных снегом улиц Новосибирска

Видимость на дорогах резко упала, машины едут с включенными фарами, и это совсем не лишняя предосторожность. Хорошо еще, что сегодня выходной и автомобилей в принципе немного. Несмотря на снегопад, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», улицы города практически пусты.