Город в сугробах: 10 фото с засыпанных снегом улиц Новосибирска

Новосибирск замело снегом в последний день каникул
Относительное потепление опять принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с сегодняшних улиц.
Видимость на дорогах резко упала, машины едут с включенными фарами, и это совсем не лишняя предосторожность. Хорошо еще, что сегодня выходной и автомобилей в принципе немного. Несмотря на снегопад, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», улицы города практически пусты.
Знаменитый на весь мир каток у Оперного театра пока закрыт. Лед покрыт довольно толстым уже слоем снега, который чистит единственный дворник.
Пользуясь случаем, часть организаций решила скинуть снег с крыши. Тротуар в районе Главпочтамта перекрыт, люди идут по узкой тропинке вдоль дороги.
И без того довольно серый в целом город становится в такую погоду и вовсе однотонным. Хоть немного спасает положение только иллюминация в центре.
Повсеместно можно видеть людей с лопатами, которых пришлось вывести на работу в этот последний посленовогодний выходной. Но их хватает лишь на то, чтобы почистить какие-то отдельные участки. Потому что снегом засыпает даже лестницы переходов метро.
Те, кто не успел посмотреть снежные скульптуры в Первомайском сквере сразу после того, как скульпторы закончили их создание, рискуют потерять такую возможность вовсе. Изваяния уже порядком засыпаны снежной крупой, и уже не поймёшь, где был замысел художника, а где вмешалась природа.
Обходя сугробы на улицах, стоит периодически посматривать и вверх. А то есть опасность, что сугроб свалится на вас с крыши.
Вождь мирового пролетариата с группой товарищей на площади Ленина обзавелись стильными белыми воротниками. Готовятся к будущему похолоданию — не иначе.
Прямо на площади Ленина удалось застать целую колонну уборочной техники. Есть надежда, что сугробы не будут лежать хотя бы на проезжей части.
Чего-чего, а снега в этом году в Новосибирске в избытке. Первые метели накрыли город еще в конце октября, тогда, правда, это выглядело более живописно.