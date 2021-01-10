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Город в сугробах: 10 фото с засыпанных снегом улиц Новосибирска

Снегопады пришли вместе с потеплением

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Сугробы на улице Ленина

Сугробы на улице Ленина

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Новосибирск замело снегом в последний день каникул

Относительное потепление опять принесло в Новосибирск снегопад, и наледь на улицах сменили растущие на глазах сугробы. Корреспондент НГС прошелся по центру с фотоаппаратом — вот несколько кадров с сегодняшних улиц.

Красный проспект в снегу

Красный проспект в снегу

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Видимость на дорогах резко упала, машины едут с включенными фарами, и это совсем не лишняя предосторожность. Хорошо еще, что сегодня выходной и автомобилей в принципе немного. Несмотря на снегопад, по данным сервиса «Яндекс.Пробки», улицы города практически пусты.

Каток у Оперного театра пока закрыт&nbsp;

Каток у Оперного театра пока закрыт 

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Знаменитый на весь мир каток у Оперного театра пока закрыт. Лед покрыт довольно толстым уже слоем снега, который чистит единственный дворник.

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Заграждения на улице Ленина

Заграждения на улице Ленина

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Пользуясь случаем, часть организаций решила скинуть снег с крыши. Тротуар в районе Главпочтамта перекрыт, люди идут по узкой тропинке вдоль дороги.

Фонари вдоль гостиницы «Центральная»

Фонари вдоль гостиницы «Центральная»

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И без того довольно серый в целом город становится в такую погоду и вовсе однотонным. Хоть немного спасает положение только иллюминация в центре.

Очистка снега на входе на станцию метро

Очистка снега на входе на станцию метро

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Повсеместно можно видеть людей с лопатами, которых пришлось вывести на работу в этот последний посленовогодний выходной. Но их хватает лишь на то, чтобы почистить какие-то отдельные участки. Потому что снегом засыпает даже лестницы переходов метро.

Снежные скульптуры в Первомайском сквере&nbsp;

Снежные скульптуры в Первомайском сквере 

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Те, кто не успел посмотреть снежные скульптуры в Первомайском сквере сразу после того, как скульпторы закончили их создание, рискуют потерять такую возможность вовсе. Изваяния уже порядком засыпаны снежной крупой, и уже не поймёшь, где был замысел художника, а где вмешалась природа.

Снежные навесы на крышах

Снежные навесы на крышах

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Обходя сугробы на улицах, стоит периодически посматривать и вверх. А то есть опасность, что сугроб свалится на вас с крыши.

Скульптурная группа на площади Ленина

Скульптурная группа на площади Ленина

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Вождь мирового пролетариата с группой товарищей на площади Ленина обзавелись стильными белыми воротниками. Готовятся к будущему похолоданию — не иначе.

Уборочная техника на площади Ленина

Уборочная техника на площади Ленина

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Прямо на площади Ленина удалось застать целую колонну уборочной техники. Есть надежда, что сугробы не будут лежать хотя бы на проезжей части.

Чего-чего, а снега в этом году в Новосибирске в избытке. Первые метели накрыли город еще в конце октября, тогда, правда, это выглядело более живописно.

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Новосибирскснегопад
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