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С мечом за звездой: в Новосибирске выбрали лучшие снежные скульптуры — взгляните на них

Посмотреть на скульптуры-победители и другие работы можно до конца января

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Скульптура-победитель — монументальное изображение Александра Невского

Скульптура-победитель — монументальное изображение Александра Невского

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Главные призы фестиваля снежных скульптур получили команды Смоленска и Хабаровска

8 января в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.

На создание произведений искусства из снега у художников было всего <nobr class="_">4 дня</nobr>

На создание произведений искусства из снега у художников было всего 4 дня

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Команды художников и скульпторов работали 4 дня, вырезая фигуры из кубов прессованного снега высотой 3 м. Кроме взрослых команд, в фестивале традиционно принимают участие школьники — для них подготовили 12 кубов высотой 1,5 м.

По правилам у скульптур нет никакого каркаса и подсветки, а пользоваться можно только простыми инструментами: скребками и лопатами

По правилам у скульптур нет никакого каркаса и подсветки, а пользоваться можно только простыми инструментами: скребками и лопатами

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Первый приз жюри присудило художнику из Смоленска

Первый приз жюри присудило художнику из Смоленска

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У скульптуры-победителя — монументального Александра Невского с мечом — тут же выстроилась очередь из фотографов

У скульптуры-победителя — монументального Александра Невского с мечом — тут же выстроилась очередь из фотографов

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Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Путь к Вифлеемской звезде»

Приз мэра Новосибирска второй год подряд завоевывает команда из Хабаровска: в этом году она создала рождественскую скульптуру «Путь к Вифлеемской звезде»

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Приз мэра Новосибирска второй год подряд уезжает в Хабаровск: в этом году девушки из команды этого города получили награду за скульптуру «Путь к Вифлеемской звезде».

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Художник из Сочи вырезал из снега русское застолье с песнями

Художник из Сочи вырезал из снега русское застолье с песнями

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Многие скульптуры удивительно детализированы

Многие скульптуры удивительно детализированы

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Пока не начались снегопады, можно рассмотреть мельчайшие элементы: например, следы верблюда

Пока не начались снегопады, можно рассмотреть мельчайшие элементы: например, следы верблюда

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Команда из Омска посвятила полководцу Александру Невскому символическое изображение знаменитой победы на льду Чудского озера

Команда из Омска посвятила полководцу Александру Невскому символическое изображение знаменитой победы на льду Чудского озера

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Помимо взрослых, в фестивале традиционно участвуют учащиеся школ искусств

Помимо взрослых, в фестивале традиционно участвуют учащиеся школ искусств

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Полюбоваться скульптурами можно будет до <nobr class="_">31 января</nobr>

Полюбоваться скульптурами можно будет до 31 января

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Традиционный фестиваль каждый год собирает множество зрителей

Традиционный фестиваль каждый год собирает множество зрителей

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Первый приз получила скульптура «Не в силе Бог, а в правде», созданная скульптором из Смоленска. Название работы — завет князя Александра Невского: его 800-летие стало одной из тем фестиваля в этом году.

В прошлом году традиционный фестиваль был посвящен 75-летию Победы, а главный приз уехал в Омск. А годом раньше победила команда из Санкт-Петербурга — тогда темой фестиваля стал Год театра в России.

Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится с 2000 года. Кроме участников из российских городов и ближнего зарубежья, в Новосибирске побывали скульпторы и художники из Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии.

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Первомайский скверснежные скульптуры
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