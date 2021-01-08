С мечом за звездой: в Новосибирске выбрали лучшие снежные скульптуры — взгляните на них

Главные призы фестиваля снежных скульптур получили команды Смоленска и Хабаровска
8 января в Первомайском сквере подвели итоги XXI Сибирского фестиваля снежной скульптуры — за кубки победителей боролись 15 команд из разных городов.
Команды художников и скульпторов работали
Приз мэра Новосибирска второй год подряд уезжает в Хабаровск: в этом году девушки из команды этого города получили награду за скульптуру «Путь к Вифлеемской звезде».
Первый приз получила скульптура «Не в силе Бог, а в правде», созданная скульптором из Смоленска. Название работы — завет князя Александра Невского: его
В прошлом году традиционный фестиваль был посвящен
Сибирский фестиваль снежной скульптуры проводится с 2000 года. Кроме участников из российских городов и ближнего зарубежья, в Новосибирске побывали скульпторы и художники из Болгарии, Германии, Италии, Китая, Румынии, Финляндии, Франции и Японии.