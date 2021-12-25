Ученые СО РАН не смогли установить источник вони в Новосибирске

НГС собирал в один материал полную историю поисков городской вони. Многие винят в ней Кудряшовский свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.

В октябре текущего года Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки сделала предписание предприятию АО «Кудряшовское» — у него не было технологий, которые должны были уменьшать неприятный запах.