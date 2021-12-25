Ученые СО РАН не смогли установить источник вони в Новосибирске

Специалисты Новосибирского института органической химии имени Ворожцова не сумели установить источники неприятного запаха в Новосибирске. Об этом сегодня сообщил ТАСС. Исследование ученые проводили по заказу областного Минприроды.
При этом ученые обнаружили соединения, характерные для навозно-канализационных запахов. Такую информацию ТАСС предоставил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Алексей Севастьянов.
— Источники возникновения запахов, вызываемых указанными веществами, установить не представляется возможным, — сказал Севастьянов.
Он добавил, что среди маркерных соединений, характерных для навозно-канализационных запахов, был и скатол. Это органическое соединение образуется в пищеварительном тракте и имеет характерный запах экскрементов.
Всего ученые обнаружили около 80 летучих соединений, уточняет ТАСС. Все они имеют общие компоненты: диметилфуран (органическое соединение, получаемое из растений и фруктов), предельные углеводороды, нафталин (вещество с резким запахом), стирол (токсичное соединение, обладающее неприятным запахом) и метилнафталин.
— Многие из указанных соединений обладают сильным неприятным запахом, усиливающимся при совместном присутствии. Часть из них является компонентами автомобильного топлива, — процитировало Севастьянова агентство.
Министерство природных ресурсов уже подключалось к поиску ответа на вопрос об источнике городской вони. Даже создавалась специальная рабочая группа. А в июне прошлого года председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова сообщила, что в последние годы число жалоб горожан на неприятный запах выросло: если в 2018 году мэрия получила 23 только письменных обращения, на которые обязана дать официальные письменные же ответы, то в 2019 году — 67, а с января
НГС собирал в один материал полную историю поисков городской вони. Многие винят в ней Кудряшовский свинокомплекс. Предполагаемыми источниками запаха также называли канализацию, реку Каменку, куда сливаются отходы, и ассенизаторские машины, которые сливают нечистоты в малые реки города.
В октябре текущего года Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура после проверки сделала предписание предприятию АО «Кудряшовское» — у него не было технологий, которые должны были уменьшать неприятный запах.