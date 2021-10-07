Прокуратура потребовала от «Кудряшовского» использовать технологии, которые снижают неприятный запах

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура закончила проверку на АО «Кудряшовское». Предприятие получило предписание из-за отсутствия технологий, которые уменьшают неприятный запах.
Как пояснил прокурор Дмитрий Цуканов, свиноводческое предприятие эксплуатирует два объекта, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду.
— Вопреки закону «Об охране окружающей среды», организация не применяет на этих объектах так называемые наилучшие доступные технологии, направленные на предотвращение и уменьшение эмиссии неприятного запаха от свиноводческого комплекса, — сообщает прокуратура Новосибирской области
Природоохранный прокурор внес директору АО «Кудряшовское» представление об устранении нарушений законодательства об охране окружающей среды и природопользовании.
В АО «Кудряшовское» НГС пояснили, что представление прокуратуры уже получили:
— Наши юристы и экологи предприятия изучают поступившие документы. Замечания предписания прокуратуры, которые мы в них видим, никак не связаны с запахами в черте города Новосибирска. В представлении прокуратуры речь идет о внедрении на свинокомплексе наилучших доступных технологий (НДТ, перечень которых публикует Росстандарт). На предприятии такие технологии уже используются, и постоянно ведется работа по улучшению и совершенствованию техпроцессов. Важно не только четко соблюдать требования законодательства, но и применять технологии, которые фактически снижают воздействие на окружающую среду. Именно такой подход используется предприятием для выбора и внедрения решений на уже действующих объектах.
В 2020 году природоохранная прокуратура уже выдавала АО «Кудряшовское» предписание об устранении нарушений закона и возбуждала административное производство.
— В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза). По факту выявленных нарушений закона директору АО «Кудряшовское» внесено представление, которое удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений, — сообщали ранее НГС в мэрии. — В отношении АО «Кудряшовское» и виновного должностного лица общества 25.12.2020 возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. — Прим. ред.).
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