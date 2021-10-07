Прокуратура потребовала от «Кудряшовского» использовать технологии, которые снижают неприятный запах

— В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза). По факту выявленных нарушений закона директору АО «Кудряшовское» внесено представление, которое удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений, — сообщали ранее НГС в мэрии. — В отношении АО «Кудряшовское» и виновного должностного лица общества 25.12.2020 возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. — Прим. ред.).



Неделей ранее музыкант Слава Марлоу (настоящее имя — Артем Готлиб) дал интервью Юрию Дудю, прославив Новосибирск на всю страну. В ходе разговора артист сказал, что город со временем не становится лучше, и упомянул знаменитую новосибирскую вонь. Читайте колонку НГС об этом.