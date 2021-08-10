Чиновники выяснили, по каким дням и в каких районах Новосибирска сильно воняет

Мэрия Новосибирска сообщила, по каким дням в городе плохо пахнет, и озвучила результаты проверок Кудряшовского свинокомплекса.



— В 2020 году проведен детальный анализ поступающих обращений, в результате которого установлено, что в зависимости от розы ветров запахи животного происхождения отмечаются в атмосферном воздухе в вечерние и ночные часы. Очень часто такие запахи отмечают жители Ленинского района, проживающие в микрорайонах «Чистая слобода», «Дивногорский» и «Новомарусино» при северных и северо-западных направлениях ветра, жители Центрального и Заельцовского районов при западном направлении ветра. Также запахи животного происхождения нередко отмечают гости города, прибывающие в международный аэропорт Толмачево, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.