Чиновники выяснили, по каким дням и в каких районах Новосибирска сильно воняет

Мэрия Новосибирска сообщила, по каким дням в городе плохо пахнет, и озвучила результаты проверок Кудряшовского свинокомплекса.
— В 2020 году проведен детальный анализ поступающих обращений, в результате которого установлено, что в зависимости от розы ветров запахи животного происхождения отмечаются в атмосферном воздухе в вечерние и ночные часы. Очень часто такие запахи отмечают жители Ленинского района, проживающие в микрорайонах «Чистая слобода», «Дивногорский» и «Новомарусино» при северных и северо-западных направлениях ветра, жители Центрального и Заельцовского районов при западном направлении ветра. Также запахи животного происхождения нередко отмечают гости города, прибывающие в международный аэропорт Толмачево, — говорится в ответе пресс-центра мэрии на запрос НГС.
Специалисты комитета охраны окружающей среды анализировали поступающие обращения от жителей, а также провели «натурное обследование и замеры загрязняющих веществ». Запахи в основном появляются со среды на четверг или в субботу, воскресенье около
По информации мэрии, в 2020 году природоохранная прокуратура проверила, как АО «Кудряшовское» исполняет законодательство по охране окружающей среды, и нашла нарушения.
— В ходе проверки выявлены нарушения природоохранного законодательства при использовании удобрений на основе отходов животноводства (жидкой фракции свиного навоза). По факту выявленных нарушений закона директору АО «Кудряшовское» внесено представление, которое удовлетворено, принимаются меры по устранению нарушений, — сообщили в мэрии. — В отношении АО «Кудряшовское» и виновного должностного лица общества 25.12.2020 возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв. — Прим. ред.). В настоящее время Сибирское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проводит проверку соблюдения природоохранного законодательства при осуществлении деятельности на АО «Кудряшовское».
Как прокомментировал директор новосибирского свинокомплекса «Сибагро» Сергей Горбачёв, производственные мощности Кудряшовского свинокомплекса, расположенные в селе Криводановка Новосибирского района, не увеличивались за всё время его существования (более 45 лет), притом что проблема зловония в черте города Новосибирска появилась только в последние несколько лет.
— Предприятие с начала
На прошлой неделе неприятный запах горожане ощущали как раз вечером в среду,